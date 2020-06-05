Всплыли рендеры Galaxy Buds+ BTS Edition

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Два дня назад стало известно, что Samsung выпустит специальную версию Galaxy S20+ в партнерстве с корейской музыкальной группой BTS. Компания также планирует представить BTS Edition Galaxy Buds+ фиолетового цвета. Сегодня визуализации этих наушников опубликовал инсайдер Эван Бласс (evleaks).

Внешний вид

Galaxy Buds+ BTS Edition будут продаваться в чёрной коробке с семью вырезами в форме сердца, которые символизируют участников группы. На коробке также изображены логотипы Samsung и BTS. Компания пока не разглашает цены на Galaxy Buds+ BTS Edition, но, скорее всего, ограниченная версия наушников будет стоить дороже.

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Сами вкладыши покрашены в фиолетовый на сенсорной области, а остальная часть корпуса остается черной. Кейс также выполнен в фирменном цвете группы, но внутри нас ждёт всё тот же чёрный. Помимо фиолетовой сенсорной панели, на одном из наушников изображён логотип BTS, а на другом - значок в форме сердца.



Galaxy S20+ BTS Edition будет выпущен 9 июля. Поедзаказать его можно будет с 19 июня по 5 июля. Продаваться смартфон будут прежде всего в Южной Корее, но возможность приобрести устройство будет и в некоторых других странах. Для реализации Galaxy S20+ BTS Edition компания Samsung сотрудничает с магазином электроники Fnac.

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Источник: SamMobile