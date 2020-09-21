Второй пошел: представлен еще один смартфон с подэкранной камерой

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Vsmart Aris Pro следом за ZTE Axon 20 5G предложил фронталку под дисплеем

Впереди то время, когда станет ясно, что «приличный» смартфон должен предлагать подэкранную фронтальную камеру. Основной бум на такие устройства придется на следующий год, а сейчас публику разогревают первыми новинками. Пионером стал ZTE Axon 20 5G и сегодня к нему присоединился Vsmart Aris Pro.

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Это творение рук инженеров вьетнамской компании Vsmart, которая решила громко заявить о себе. На передней панели расположился 6,39-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, под поверхность которого отправили датчик на 20 Мп. Компания утверждает, что тут использованы специальные алгоритмы, к созданию которых причастны специалисты исследовательского института в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Vsmart Aris Pro построен на базе чипа Snapdragon 730, обладает 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и операционной системой Android 10. Основная камера четырехкомпонентная и в качестве ведущего выступает модуль на 64 Мп. Дополняют его ширик на 8 Мп, телеобъектив на 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом и макродатчик на 2 Мп.

Запросили за Vsmart Aris Pro отнюдь не дешево — $430. Появится ли новинка на глобальном рынке, вопрос открытый. С таким ценником у него вряд ли есть шанс стать успешным.

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Источник: gizmochina