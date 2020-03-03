Второй весенний месяц запомнится анонсом OnePlus 8

1721

Февраль был богат на премьеры флагманов. Были анонсированы серии Samsung Galaxy S20 и Xiaomi 10, смартфоны iQOO 3, Realme X50 Pro, LG V60 ThinQ, Sony Xperia 1 II и ZTE Axon 10s Pro, которые объединяет как минимум одна черта — все они базируются на топовой платформе Snapdragon 865.

В этом месяце к ним примкнут Oppo Find X2, Vivo NEX 3S, Black Shark 3, Redmi K30 Pro и это может быть не исчерпывающий перечень дебютантов марта с топовой платформой Qualcomm на борту.

Свои флагманы с Snapdragon 865 готовит и компания OnePlus. Ранее в сети уже мелькали предсказания, что релиз OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro может состояться раньше обычного. Сегодня со ссылкой на источники близкие к представителям компании в Индии, сообщается, что релиз семейства OnePlus 8 состоится в середине апреля. Наиболее вероятно премьера придется на один из дней в период с 13 по 19 апреля.

Так может статься, что в этом году компания во второй раз за свою историю отойдет от практики выпуска только устройств флагманского уровня. Активно ходят слухи, что в модельном ряду компании появится среднего класса OnePlus 8 Lite на базе чипа Dimensity 1000.

По традиции OnePlus никак не комментирует слухи. Возможно, за несколько дней до анонса компания все же приоткроет завесу тайны, какие смартфоны она представит.

Источник: news.mydrivers.com