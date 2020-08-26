Выгодно купи моющий робот-пылесос ILIFE A9S со скидкой

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ILIFE A9S в рамках летней распродажи продают по сниженной цене

Робот-пылесос — это домашний обитатель и любимец, который тихонько убирает и ничего не требуют взамен. Разве что, электроэнергию для подпитки и необходимо своевременно очищать контейнер от мусора и пыли. Выбор модели сейчас крайне велик, где размер ценника играет не последнюю роль.

Сейчас на торговой площадке AliExpress проходит распродажа и магазин Smart Life предлагает скидки для нескольких гаджетов для дома. Среди них робот-пылесос ILIFE A9S, который пригодится для сухой и влажной уборки. Только до 29 августа с учетом акционной цены, скидочного купона и промокода окончательная стоимость составит 14 052 рубля.

Сам пылесос обладает круглой формой диаметром 327-330 мм и скошенные края сзади помогают ему преодолевать препятствия. Имеются три ИК-датчика перепада высоты, которые предотвратят падение гаджета со ступенек.

Внутри скрывается литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч, ресурса которого должно хватить на 120 минут работы. На полную зарядку батарейки уйдет около 300 минут. Есть пылесборник объемом 0,6 л, резервуар для воды 0,3 л, НEPA-фильтры и реализована система очистки CyclonePower Gen 3 для максимально эффективной уборки. На выбор четыре режима уборки и можно удаленно управлять пылесосом, через мобильное приложение на смартфоне.

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