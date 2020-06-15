Выход Honor X10 Max подтвержден

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Сначала телефоны оснащались небольшими экранами, способными вмещать только номер абонента, а затем смартфонная эволюция породила моду на «лопаты». Сейчас качественные планшетофоны с большой диагональю дисплея, редкость. Honor решила сыграть на этом поле и готовит новинку, которая «похоронит» планшеты с 7-дюймовыми экранами.

Honor X10 Max для любителей экстремальных диагоналей

Вчера пришло сообщение, что компания готовит к выходу Honor X10 Max, на который она «натянет» дисплей с диагональю 7,09 дюйма. А еще новый «китаец» должен получить чипсет Dimensity 800. Сегодня косвенно эти слухи подтвердил президент Honor Чжао Мин. Он напомнил, что они были в числе первых, кто предложил смартфоны с большим дисплеем и в этом году они выпустят их продолжение.

По его словам, новинка объединит в себе все лучшее, что было в Honor 8X Max и Honor Note 10. Они не согласны с мнением прочих компаний, что сегодня смартфоны с большим экраном не востребованы и мало кому интересны. К сожалению, он не стал посвящать в планы о дате премьеры планшетофона, а также тех характеристиках, которыми его наделят.

Источник: mydrivers