Выход Meizu 17 в апреле подтвержден

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Завтра, 14 марта компания Meizu будет праздновать свой день рождения. Ей исполняется 17 лет с чем мы фанатов производителя и поздравляем. А также надеемся на то, что компании удастся с честью справиться со всеми сложностями и она будет двигаться дальше, расти и развиваться.

Со своей стороны, Meizu опубликовала открытое письмо, в котором поблагодарила поклонников, партнеров и сотрудников за участие, поддержку и помощь. По словам компании, коронавирус внес свои коррективы в ее планы по запуску Meizu 17. Тем не менее, она надеется, что ей удастся наверстать упущенное и в апреле она представит Meizu 17, который обещает стать самым красивым смартфоном на рынке.

Необходимой внешней привлекательности намерены достичь за счет применения инновационных материалов, а также не забудут предложить хороший дисплей и комфортный пользовательский опыт.

К сожалению, точная дата премьеры Meizu 17 названа не была. О самом флагмане мы знаем, что он должен получить флагманскую аппаратную платформу Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55. От смартфона стоит ждать OLED‑матрицу, многомодульную основную камеру, до 12 Гб оперативной памяти и фирменную технологию быстрой зарядки mCharge.

Источник: news.mydrivers.com