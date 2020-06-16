Выкрутите лампочки. Вас могут слушать

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Слежка за пользователями — бич наших дней. Истории с прослушкой вызывают бурю негативных эмоций, и активная часть пользователей неизменно выступает за прекращение сбора данных, требуя защитить их приватность. Последнее исследование стало причиной интересного открытия. Оказывается, через лампочки можно слушать разговоры на расстоянии.

Лампочка как инструмент шпионажа

К такому выводу пришли специалисты и ученые двух израильских институтов. Они установили, что вести прослушку можно, используя обычный световой луч. Но для этого должны совпасть ряд обстоятельств: собеседники должны находиться в непосредственной близости к лампочке, а злоумышленник должен быть на расстоянии не более 25 метров, иметь на вооружении ноутбук, телескоп и дистанционный электрооптический датчик, который будет направлен на источник света. Дальность действия может быть увеличена при использовании более мощного оборудования.

Задача электронно-оптического сенсора — анализ частотных колебаний лампочки на звуковые волны. Звуковые вибрации способны вызывать микроколебания стекла и яркости осветительного прибора. Благодаря этим колебаниям можно с большой долей точности воссоздать разговор, преобразовывая их в слова.

Есть вопросы

Во время своих экспериментов и исследований ученые использовали исключительно подвесные осветительные приборы. Поэтому эффективен ли этот способ прослушки в случае с потолочными светильниками, неизвестно. Кроме того, запись разговоров воспроизводилась на максимальной громкости, а значит, колебания были достаточно интенсивными. Будут ли они сопоставимы с теми, которые вызывает неспешная и тихая беседа, неизвестно.

Источник: gadgets