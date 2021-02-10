Вынос мозга: навязанное мнение или тренды от маркетологов

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Слава маркетологам за современные дисплеи, дополнительные камеры и искусственный интеллект

Рынок и, в частности, рынок смартфонов не терпит пустоты, в обществе потребления всегда нужны ориентиры, которые выстраиваются самими компаниями. Они предлагают пользователям «маяки», которые указывают на то, какими должны быть современные продукты, какой товар считается актуальным и соответствует вашему статусу человека, который всегда в тренде.

При этом ценность и статус продукта в глазах потребителя зависит не столько от реально вложенного труда и полезности каких-то характеристик, сколько от позиционирования, рекламы и известности марки. И здесь каждый производитель сам решает, в какую игру ему сыграть с потенциальными покупателями, представить свой смартфон как обычный и пригодный для повседневного использования или вывести его в сегмент статусного, эксклюзивного и особенного. Многие идут по пути выставлять какой-то «раздражающий» фактор, который цепляет и постепенно укореняется в сознании потребителя, как необходимый и не обладать какой-то чертой уже не комильфо.

И промыванием наших мозгов занимаются маркетологи, предложившие нам ориентир в виде «модных трендов» и мы с радостью равняем все устройства на соответствие им. Именно они делают нам «прививки» ценностей, которым мы следуем при выборе устройств и то, что ранее воспринималось как бесполезная фича вдруг становится абсолютно незаменимой и нужной вещью. Поговорим о том, как и почему нас поимели господа маркетологи, сумевшие навязать нам свое мнение.

Много не мало – большой экран для всех

Один из активно популяризуемых трендов — пользователям нужны фаблеты и смартфоны с большими экранами воспринимаются как норма. С рынка постепенно исчез такой класс устройств как планшетофоны, а все по причине того, что сейчас многие модели вплотную приблизились к званию «лопат». На контрасте с компактами не сыграешь, сегодня многие смартфоны предлагают большие экраны. Объясняется это просто — покупатель хочет получить от устройства максимум, а на большом экране удобнее серфить, играть, читать и потреблять контент.

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И что забавно, что еще пару лет назад у пользователей не было такого огромного запроса на экраны с большой диагональю. Многие вполне довольствовались небольшими устройствами и вовсе не помышляли о том, чтобы заменить компактный смартфон на лопату. Ровно до того момента, пока маркетологи нам не объяснили, что большие экраны — это благо. А сами компании попросту не убрали с рынка компакты, чтобы лишить нас альтернативы, и мы точно уверовали, что двуручные смартфоны с огромными дисплеями — это естественный виток развития и результат «заявок трудящихся».

«Дырки» и рамки наше все

В последнее время все чаще задаешься вопросом, за что получают зарплату дизайнеры мобильных устройств. Смотришь на исполнение лицевой панели в сравнительном тесте — многие смартфоны попросту «двое из ларца одинаковых с лица», они выглядят одинаково. При этом на любой презентации производители с напускной важностью хвастаются «тонкой душевной организацией» и вот теперь то мир точно познал, что такое красивый и выдающийся в плане дизайна смартфон.

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Но по факту — все создано по шаблону, смартфоны «кроят» по одному лекалу. При этом компании еще пытаются имитировать бурную деятельность с вырезами, перемещая отверстия под фронталки туда-сюда приближая нас к истинной безрамочности. И на большее фантазии не хватает. Разве что есть те, кто бравирует еще толщиной «траурной» рамки по периметру дисплея. Стоит убрать пару микрометров окантовки и это уже повод бравировать цифрами на презентациях, заявляя, что «мы добились того, что другим не под силу».

Трюки с камерами

А вот где фантазия дизайнеров раскрывается в полной мере, так это в оформлении основной камеры. Потому что обмылок стеклянный надо как-то облагораживать, вот и стараются обыграть необычно площадку с датчиками. Хотя подражателей и однотипных решений и тут хватает.

Несмотря на то что смартфоны LG умерли для большой армии пользователей, им есть за что сказать спасибо. А все потому, что именно с легкой руки этой компании начали множить камеры, давая в пару основному датчику ширик. Таким первопроходцем был LG G6, дебютировавший в 2016 году. Смартфон не стал популярным и многие попросту даже не поняли, что вот оно «многокамерье», где широкоугольный сенсор играет одну из важных ролей, только начинается.

Были эксперименты ставить дополнительно монохромный датчик и зум-камеру и, возможно, все дальше бы так и продолжалось, не обрати внимание Huawei внимание на задумку LG. В своем Huawei Mate 20 Pro она предложила основной датчик и зум-камеру, а дополнил трио — ширик. И после того, как эта модель взяла лавры DxOMark, многие производители начали применять подобную схему камер. Многие наконец-то осознали, что сверхширик вещь нужная и важная.

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И всем плевать, что LG это сделала первой, об этом благополучно забыли. А рекламщики Huawei сумели раскрутить эту фичу, заставив многих равняться на компанию. Тогда как пользователи уверены, что комбинация со сверхшириком является оптимальной, а стоит добавить телеобъектив или перископ-камеру — получаем шедевр или годный камерофон.

Такая же история произошла и с зумом. Стоило Apple добавить в iPhone 7 Plus дополнительную зум-камеру, как все начали слепо копировать эту идею. И постепенно довели показатели зума до абсурдных величин. А маркетологи начали «петь», что хороший смартфон просто не может снимать хорошо, не будь у него телеобъектива. Этот постулат подхватили многие, и плевать, что снимки с приближением многим из нас не очень и нужны.

Обратили внимание, как маркетологи навязчиво продвигают продукты, делая ставку на ночную съемку? Они вдруг решили, что толпы пользователей слоняются ночью по улицам в поисках удачного фото. Словно днем маньяки-фотографы бездействуют и только в темное время суток они выходят на «охоту». И им плевать, что качественная съемка в условия недостаточного внешнего освещения не всегда подвластна профессиональным фотоаппаратам. Они упорно навязывают нам мнение, что ночная съемка — это то, без чего жить нельзя. Особо преуспела тут Huawei, которая славится своим супер-брутальным ночным режимом съемки, способностью вытащить снимок в условиях недостатка света.

Скучно жить без селфи и ИИ

Вы удивитесь, но до начала 2000-х годов не было телефонов с камерой на передней панели. И никому даже не приходило в голову, что нужен датчик, позволяющий снять «морду лица». Сегодня же фронталка необходимый атрибут современно смартфона и все только спят и видят, когда же появятся достойные решения с камерой под поверхностью дисплея.

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Сегодня селфи не только болезнь нарциссов и наполнитель лент социальных сетей, на фронтальной камере держится большое количество приложений и стремительно взлетевший Tik-Tok. А сейчас производители начали «лепить» по две фронталки и увеличивать их разрешение до рекордных 44 Мп. Козлы-маркетологи сумели разогнать моду на селфи и сегодня фронталкой пользуются все, кому не лень.

Еще одна странная фича, которую нельзя потрогать руками — искусственный интеллект. Нам обещают, что, благодаря ему, наш смартфон будет умнее и сможет делать практически все за нас. Особенно активно продвигают «мощь ума» в камерах, где АI‑алгоритмы творят «чудеса». Да, в некоторых случаях ИИ определит какой объект перед вами, сделает снимок чуть посимпатичнее и запомнит ваши повадки. Но все эти «улучшалки» вы не всегда увидите и поймете, что дело в ИИ, а не аппаратных характеристиках. Да, и на практике нередко эта опция работает криво, не давая какого-то эффекта.

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