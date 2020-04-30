Выпустит ли Huawei свой iPhone SE?

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Анонс iPhone SE второго поколения вызвал бурю обсуждений и резонанс. Нашлось немало тех, кто раскритиковал концерн из Купертино за выпуск смартфона в старом дизайне с новым железом. Но все же несомненное преимущество iPhone SE 2020 компактность. Правда, приветом из прошлого и не самым лучшим решением стали толстые рамки по периметру экрана.





Не разделяет восторга по поводу iPhone SE 2020 и главный дизайнер Huawei. В одном из своих интервью он заявил, что не думает, что люди хотят маленький экран. По его мнению, пользователи предпочитают меньший форм-фактор с большим дисплеем.





«Вместо того, чтобы возвращаться к старым временам, нам дизайнерам нужно сделать так, чтобы пользователи получили большой экран в меньшем корпусе», — заявил главный дизайнер Huawei. По его словам, все больше приложений требуют большой дисплей и работать с большими экранами комфортнее.





Слова топ-менеджера Huawei можно трактовать так, что компания не ставит перед собой задачу выпустит компактный смартфон на манер iPhone SE. Китайцы считают, что такой мобильник не приведет к увеличению армии лояльных пользователей и для большинства модель с небольшим экраном не нужна. Позиция спорная. Все же в мире есть достаточно тех, кто использует смартфон как традиционную звонилку, и они не прочь получить его в компактном форм-факторе, но с современным дизайном и хорошим «железом».

Источник: forbes







