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Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020)

27.04.2020 1026 4

Стратегия Samsung за последние пару лет претерпела серьезных изменений. В рамках преобразований компания вывела на рынок бюджетную серию M, отправив на покой линейку J. Но, похоже, что ностальгия взяла верх и компания выпустила обновленную версию Galaxy J2 Core.

 

Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020) – фото 1

 

Увидел свет простой смартфон Galaxy J2 Core (2020), который выделяется тем, что работает под управлением Android Go Edition. Наличие урезанной версии зеленого робота автоматически означает, что характеристики у смартфона максимально простые и бюджетные.

 

Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020) – фото 2

 

Samsung Galaxy J2 Core (2020) укомплектовали четырехъядерным чипом Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц, всего 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной. Обладает аппарат дисплеем диагональю 5 дюйма разрешением 960х540 пикселей, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и основной на 8-мегапикселей.

 

Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020) – фото 3

 

Питает смартфон съемный аккумулятор емкостью 2600 мАч, есть поддержка двух симок, Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi и 4G LTE. Несмотря на то, что на дворе 2020 год, работает аппарат на базе Android 8.1 Oreo Go Edition. Что мешало предложить десятую версию операционки, неизвестно.

Оценили Samsung Galaxy J2 Core (2020) в $83, и он ориентирован на рынки развивающихся стран.

 

Источник: bgr

 


Samsung Galaxy J2 Core (2020) Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Yura Solt
ужас, одним словом
27.04.2020 23:35
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INN
Стёб или конкурент se2))
27.04.2020 23:23
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INN
Не выпустили, а со складов старых мусор метлой собрали для поддержки имиджа
27.04.2020 23:22
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Hryhorian Mykhaylo
красная цена - 20 бакинских, из них 5 "за бренд"!
27.04.2020 21:38
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Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020)