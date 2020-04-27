Вышел архаичный и максимально простой Samsung Galaxy J2 Core (2020)

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Стратегия Samsung за последние пару лет претерпела серьезных изменений. В рамках преобразований компания вывела на рынок бюджетную серию M, отправив на покой линейку J. Но, похоже, что ностальгия взяла верх и компания выпустила обновленную версию Galaxy J2 Core.

Увидел свет простой смартфон Galaxy J2 Core (2020), который выделяется тем, что работает под управлением Android Go Edition. Наличие урезанной версии зеленого робота автоматически означает, что характеристики у смартфона максимально простые и бюджетные.

Samsung Galaxy J2 Core (2020) укомплектовали четырехъядерным чипом Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц, всего 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной. Обладает аппарат дисплеем диагональю 5 дюйма разрешением 960х540 пикселей, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и основной на 8-мегапикселей.

Питает смартфон съемный аккумулятор емкостью 2600 мАч, есть поддержка двух симок, Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi и 4G LTE. Несмотря на то, что на дворе 2020 год, работает аппарат на базе Android 8.1 Oreo Go Edition. Что мешало предложить десятую версию операционки, неизвестно.

Оценили Samsung Galaxy J2 Core (2020) в $83, и он ориентирован на рынки развивающихся стран.

Источник: bgr



