Вышел Blackview BV9900 Pro, и компания получила престижную награду

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Незаметно для всего мира в Китае выросла целая плеяда компаний, которые занимаются выпуском смартфоном и им душно на домашнем рынке, они выходят в мир. Среди них Blackview, которая достаточно успешно работает в нише защищенных устройств. На днях компания отметила свою седьмую годовщину со дня основания и поделилась своими достижениями.

Так, на днях состоялся анонс защищенного Balckview BV9900 Pro, который получил максимальный уровень защиты IP68/IP69K (MIL-STD-810G), восьмиядерный чип Helio P90, 8 Гб оперативки, флеш-память на 256 Гб, аккумулятор емкостью 4380 мАч и основную камеру с 4 сенсорами, где главный разрешением 48 Мп. Есть фронталка на 16 Мп и NFC.

Есть в ассортименте продуктов Blackview видеорегистраторы и один из них удостоился престижной награды Red Dot Award 2020 в категории «Потребительский дизайн». Речь идет о модели Blackview Z350, оснащенной OLED-экраном и 170-градусным объективом, который способен писать 4К видео.

Всего за престижную награду боролись 6000 продуктов от производителей из 60 стран мира. Но именно Blackview Z350 был признан лучшим и отмечен членами жюри престижной наградой.

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