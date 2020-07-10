Вышел Cubot X30 с пентакамерой

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Заунывный вой, что на рынке смартфонов нет ничего интересного заставляет производителей идти на эксперименты. Кто-то начал делать складные смартфоны, а кто-то стал наделять камеры огромным количеством мегапикселей и какими-то сверхспособностями. Чтобы как-то выделиться компания Cubot также пошла по пути экспериментов для себя, представив смартфон с пятью фотомодулями на тыльной стороне.

Новинку именуют Cubot X30, и она оснащена 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2310х1080 точек, восьмиядерным чипом Helio P60, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. Имеется модуль NFC и питает аппарат аккумулятор емкостью 4200 мАч.

Гордость новинки — селфи-камера на 32-мегапикселя и пять датчиков в основной камере: 48 Мп (Samsung S5KGM1) + 16 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины) + 0,3 Мп (светочувствительный сенсор). Кому-то понравится то, что Cubot X30 поставляется с Android 10 «из коробки».

В арсенале смартфона Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и поддержка двух симок. Только на старте продаж за версию с 128 Гб постоянной памяти запросили $139,99, а за вариант с удвоенным объемом флеш-накопителя предстоит заплатить $169,99. Обещает производитель устроить розыгрыш, где победитель получит Cubot X30 абсолютно бесплатно.