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Вышел доступный Huawei Enjoy 10e с емкой батареей

01.03.2020 4059 5

Компания Huawei продолжает расширять собственный модельный ряд смартфонов. На этот раз был выпущен доступный Enjoy 10e, продажи которого сегодня начались в Китае.

 

Вышел доступный Huawei Enjoy 10e с емкой батареей – фото 1

 

Это уже четвертая модель в линейке Enjoy 10, и она обладает дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением 1600х720 точек. Площадь дисплея на лицевой панели составила 88,4% и в верхней части экрана есть каплевидная выемка для 8-мегапиксельной фронтальной камеры со светосилой f/2.0.

 

Вышел доступный Huawei Enjoy 10e с емкой батареей – фото 2

 

Huawei Enjoy 10e тот редкий аппарат компании, который обладает чипом MediaTek. В данном случае выбран 12-нанометровый процессор Helio P35 с видеоускорителем PowerVR GE8320. Оснастили смартфон 4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64/128 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и заявлена поддержка реверсивной зарядки. А вот быструю зарядку не завезли.

 

Вышел доступный Huawei Enjoy 10e с емкой батареей – фото 3

 

Смартфон получил поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS, порт microUSB, 3,5 мм разъем для наушников, сдвоенную основную камеру 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины), а руководит его работой фирменная оболочка EMUI 10 на основе Android 10. Оценили Huawei Enjoy 10e с 4/64 Гб в $143, а версию с 4/128 Гб — $171.

 

Источник: mydrivers

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Тимур Дашинимаев
сколько в антуту набирает?
02.03.2020 10:19
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Иван
Как ответить на твой вопрос, если смартфон только вчера вышел в Китае?
02.03.2020 11:51
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Vitalii Safronov
Тимур Дашинимаев, Около 100к попугаев
02.03.2020 15:20
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Павел
Микро юсб... ОРУ
01.03.2020 22:59
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Amir Mag
норм цена
01.03.2020 21:28
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Вышел доступный Huawei Enjoy 10e с емкой батареей