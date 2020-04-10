Вышел Honor 8A 2020. Зачем?

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В январе прошлого года был представлен Honor 8A — недорогой аппарат с неплохим экраном, продолжительным временем работы и чипом NFC. Прошло чуть больше года и неожиданно компания выпустила Honor 8A 2020, который уже можно приобрести в Великобритании по цене 130 фунтов или $162.

Интересно, что отличия от предшественника минимальны. Компания не стала утруждать себя делать серьезный апгрейд смартфона, а ограничилась лишь одним небольшими изменением. Так, порт microUSB заменили на USB Type-C разъем.

Даже в программном плане все осталось неизменным — аппарат работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9. Не очень понятны мотивы компании выпустить через год абсолютно идентичный по начинке смартфон.

Honor 8A 2020 оснащен 6,09-дюймовым экраном разрешением 1560х720 точек, восьмиядерным чипсетом Helio P35, 3 Гб оперативной памяти и флеш-модулем на 64 Гб. Питает его аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.

Создавать автопортреты позволит камера на 8-мегапикселей со светосилой f/2.0 и на задней панели установили одиночный датчик на 13-мегапикселей с диафрагмой f/1.8. Доступен смартфон только в синем и черном цветах.

Источник: gsmarena