Вышел Huawei P40 Lite 5G: самый доступный 5G-смартфон для рынка Европы

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Ранее в сети появилась информация, что готовится к выходу на рынок Европы Huawei P40 Lite 5G. И вот сегодня без какой-либо помпезности и пафоса компания анонсировала этот смартфон. Huawei по-тихому добавила эту модель в каталог своих продуктов.





Как и ожидалось, новинка стала глобальной версией Huawei Nova 7 SE, который ранее был представлен в Китае. Переднюю панель смартфона отдали под 6,5-дюймовый экран разрешением FullHD+, а на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





Аппаратная основа — фирменный чип Kirin 820 с 5G-модемом. Объем оперативной памяти составил 6 Гб и постоянной 128 Гб. Автономность работы устройства обеспечивает батарейка на 4000 мАч и реализовали технологию быстрой зарядки мощностью 40 Вт.





Huawei P40 Lite 5G удостоился фронтальной 16-мегапиксельной камеры и фирменной оболочки EMUI 10 на основе Android 10. Уже привычно говорить о том, что новинка от Huawei лишена сервисов Google. Не забыли здесь предложить чип NFC и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Оценили Huawei P40 Lite 5G в 400 евро. Старт продаж намечен на 2 июня.

Источник: xataka







