Вышел Oppo A11k: простой, выносливый и бюджетный

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Oppo планомерно обновляет свою линейку мобильных устройств, не обошли стороной и сегмент смартфонов начального уровня. Сегодня состоялась премьера Oppo A11k и понять логику нейминга сложно. Он во многом схож с Oppo A12 и поскольку ему досталось меньше памяти, чем A12, то Oppo A11k можно считать его упрощенной версией.

Характеристики бюджетки

В арсенале смартфона 6,22-дюймовый IPS-экран разрешением 1520х720 точек и на него пришлось 89% лицевой панели. Базируется он на восьмиядерном чипе Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц и обладает видеоускорителем PowerVR GE8320. Оперативной памяти предложили всего 2 Гб, а постоянной 32 Гб.

Oppo A11k питается от аккумулятора емкостью 4230 мАч и о поддержке быстрой зарядки ни сказано ни слова. Укомплектовали аппарат фронтальной 5-мегапиксельной камерой и сдвоенной основной с датчиками на 13 Мп + 2 Мп. Имеется дактилоскопический датчик, поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.0, GPS и слот для карт microSD до 256 Гб. Руководит работой устройства операционная система Android 9 Pie с надстройкой ColorOS 6.1.

Оценили Oppo A11k в $118 и первой страной, где он стал доступен стала Индия.

Источник: gizchina