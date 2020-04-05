Вышел Redmi Band. Но зачем?

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Есть ниши, где продукты Xiaomi востребованы и популярны. Одна из них — фитнес-трекеры. Эта ниша генерирует доход и продажи компании. Фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band считаются оптимальным выбором для тех, кто хочет умный гаджет на запястье для отслеживания физической активности за недорого.

Неожиданно два дня назад «дочка» Xiaomi представила новинку Redmi Band. Ряд пользователей недоумевают, зачем компания выпустила фитнес-браслет, когда есть Mi Band? Глава Redmi Лю Вейбинг взялся объяснять, какая миссия досталась гаджету и чем же хорошо новый фитнес-трекер.

В отличие от Xiaomi Mi Band у новинки другой дизайн. Сама Redmi считает такой экстерьер стильным и близким к тренду молодежных аксессуаров. Тут установили прямоугольный 1,08-дюймовый дисплей и от магнитной зарядки отказались. Вместо этого предложили зарядный коннектор прямо в браслете. Redmi Band готов оповещать о звонках и уведомлениях, следить за сердечным ритмом, отслеживать физическую активность и поддерживает 5 типов тренировок.

Глава компании подчеркивает, что Redmi Band легкий и мобильный, на его зарядку уйдет всего два часа, а работать браслет будет 14 дней «в обычном режиме». К слову, автономность Xiaomi Mi Band 4 составляет до 20 дней. Благодаря водозащищенному исполнению, фитнес-трекер можно не снимать даже во время заплывов в бассейне. И всего за $14 пользователи получают «качественный браслет».

Интересным кажется высказывание Лю Вейбинга, что Redmi Band «возьмет на себя бремя браслета Xiaomi» и является продуктом «с экстремальным опытом и максимальной производительностью».

Означают ли его слова, что теперь фитнес-трекеры будут выходить только под брендом Redmi? Xiaomi делегировала «дочке» полномочия по выпуску доступных носимых гаджетов? «Родитель» сосредоточится на выпуске устройств классом выше? Нам остается только наблюдать за тем, как дальше будут разворачиваться события, и открытым остается вопрос выхода Mi Band 5 под маркой Xiaomi.

Источник: cnmo

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