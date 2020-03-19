Вышла Android 11 Developer Preview 2

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Android 11 все ближе. В прошлом месяце Google выпустила первую бета-версию Android 11, которая предназначена для разработчиков. И вот сегодня свет увидела Developer Preview 2, в которой исправили ряд багов, а также были внесены коррективы в работу ряда функций.

Напомним, что Google планирует выпустить шесть бета-версий прежде чем в третьем квартале выйдет стабильная сборка. Как и в случае с первым превью, вторая бета-версия доступна только для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Среди ключевых нововведений, которые были найдены в Android 11 Developer Preview 2, является появление API, способный определять угол сгиба шарнирного механизма в складном устройстве и исходя из этого выбирать оптимальный вариант отображения контента. Эта функция заточена на аппараты со складной конструкцией, и она должна помочь разработчикам в их создании.

Google также добавляет API, чтобы приложения могли проверять состояние SHAKEN / STIR вызова для отслеживания состояния 5G-сети и идентификации вызывающего абонента. Кроме того, Android 11 способен обрабатывать переменные частоты обновления экранов на системном уровне и выбирать предпочтительную частоту при запуске приложения. Учитывая тенденцию на рост количества устройств с дисплеями, обладающими повышенной кадровой частотой (90 Гц, 120 Гц и 144 Гц), такая фишка востребована.

Среди прочих новшеств, которые несет в себе Android 11, стоит упомянуть возможность создания пролистываемых скриншотов, штатную функцию записи экрана, настройку жеста «назад» и автовключение темной темы исходя из времени суток.

Источник: theverge