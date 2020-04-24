Вышла Android 11 Developer Preview 3

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Google уверенно приближается к выходу Android 11 и следует собственному плану выпуска бета-версий прошивки. Свет увидела третья предварительная сборка Android 11, получившая ряд изменений.

Android 11 Developer Preview 3 приносит с собой беспроводной метод работы Android Debug Bridge (ADB) для отладки приложений, налажена работа сервиса Google Pay, меню «Громкость» теперь именуется «Звук» и произошел «откат» к старому дизайну меню выбора обоев.

Порадует разработчиков появление функции ADB Incremental, которая позволит им устанавливать с высокой скоростью файлы размером свыше 2 Гб на смартфон через ПК. Эта фича позволяет в десять раз увеличить процесс передачи данных.

К числу заметных и полезных функций можно причислить возможность убрать назойливые уведомления, которые появляются не только на дисплее устройства, но и всплывают в фоновом режиме. Речь идет не только об обычных уведомлениях из приложений, но и системных.

В Android 11 Developer Preview 3 используется протокол безопасности GWP-ASan, задача которого поиск ошибок памяти в критических компонентах, не оказывая влияния на производительность системы в целом.

Доработали и меню многозадачности, где появились кнопки «Поделиться» и «Снимок экрана». В первом случае создается снимок экрана и открывается меню, позволяющее отправить скриншот в приложение по выбору. А вторая предназначена только для создания скриншота.

Android 11 Developer Preview 3 доступна для смартфонов Pixel, начиная со второго поколения. Она рекомендована только для разработчиков софта.

Источник: 9to5google