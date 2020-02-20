Вышла Android 11 Developer Preview

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Google преподнесла сюрприз — выкатила Android 11 Developer Preview для разработчиков. Первая сборка новой версии операционной системы вышла раньше срока, ее ждали где-то в середине марта. Но по каким-то причинам в этот раз решили раньше предложить превью Android 11, которое предназначено для разработки и адаптаций приложений под нее.





В новой прошивке уделили внимание сетям пятого поколения, безопасности и конфиденциальности, искусственному интеллекту и складным устройствам. С приходом Android 11 при помощи API можно оценивать пропускную способность 5G, работать с нейронными сетями, различными типами дисплеев, включая изогнутые, гибкие и с отверстиями под фронталку.









В числе нововведений стоит отметить новую файловую систему, которая позиционируется Google как продвинутый аналог виртуальной файловой системы Linux. Для повышения безопасности появилась функция Scoped Storage, которая вводит новый способ доступа приложений к информации и файлам на устройстве. Так, утилиты получат доступ только к определенным файлам, а не ко всей файловой системе.





С приходом Android 11 пользователи смогут более тонко настраивать микрофон, камеру и месторасположение. Появятся новые возможности для быстрых ответов, запись экрана, поддержка различных способов биометрической идентификации, обновленная система Google Play, новые функции, направленные на повышение функциональности камер и улучшение изображений, а также улучшенный ночной режим.





Уже сейчас Android 11 Developer Preview могут установить владельцы смартфонов Pixel, начиная со второго поколения. Скачать его можно по этой ссылке. Релиз Android 11 должен состояться в мае и тогда же выйдет публичная бета-версия. Но до этого времени Google выпустит еще две сборки для разработчиков. Финальная же версия Android 11 увидит свет в третьем квартале нынешнего года.





Источник: theverge.com







