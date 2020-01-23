Вышла MIUI 11 Beta Global Stable на Android 10 для Xiaomi Mi 9T

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Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до актуальной версии Android 10 в соответствии с установленным графиком. Не так давно «десятка» пришла на Xiaomi Mi A2 и Pocophone F1. Теперь есть хорошая новость и для владельцев Xiaomi Mi 9T — компания начала распространять апдейт MIUI 11 на базе Android 10.









В пользу прихода «десятки» на глобальную версию Redmi K20 Pro начали высказываться ее владельцы на одном из официальных форумов компании. Подтвердило выход обновления на Android 10 для Xiaomi Mi 9T и сообщество Xiaomi. Прошивка получила номер 11.0.4.0.QFJMIXM и включает в себя заплатку безопасности за январь 2020 года. Стоит напомнить, что распространятся обновление будет поэтапно, охватывая все больше устройств с каждым днем.





С приходом MIUI 11 на базе Android 10 пользователи получат общесистемную темную тему, новые иконки штатных приложений, переработанный интерфейс, новые звуки и темы, а также множество прочих изменений.





Напомним, что Xiaomi Mi 9T построен на базе чипа Snapdragon 730, оснащен батарейкой емкостью 4000 мАч, AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х10820 точек, селфи-камерой на 20-мегапикселей и на тыльной стороне установили три датчика на 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп.





Источник: c.mi.com



