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Вышло первое обновление ПО для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

17.04.2020 974 2

Запуск OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro был воспринят пользователями неоднозначно.   Одни уверены, что «прошка» это лучшее и оптимальное предложение на рынке. Другие считают, что компания слишком «заломила» ценники при этом не предложила ничего нового, собрав лишь воедино то, что было реализовано другими. Спрос и продажи новинок расставят все по своим местам. А первых покупателей ждет сюрприз.

 

Вышло первое обновление ПО для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro – фото 1


Как оказалось, компания спешила с выходом OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, поэтому ее софт изобилует ошибками. На глобальном рынке смартфоны поступят в продажу на следующей неделе, но еще до старта продаж компания выпустила первый большой апдейт, который призван исправить недочеты и баги. Сборка получила номер Oxygen OS 10.5.4, призвана улучшить производительность и стабильность работы системы, а также исправить целый ряд ошибок.


Список изменений OxygenOS 10.5.4 для OnePlus 8/8 Pro:


  • повышена стабильность системы;
  • оптимизировано отображение значков в строке состояния;
  • улучшено жестовое управление;
  • появилась возможность интегрировать OnePlus Bullets Wireless Z с Dolby Atmos для лучшего звучания;
  • появилась ​​функция двойного касания для активации экрана блокировки в режиме внешнего освещения или за границами дисплея;
  • в разделе «Настройки» появился раздел «Советы и поддержка OnePlus»;
  • добавлен Live Caption для автоматического генерирования речи в титры в роликах;
  • мартовский патч безопасности;
  • обновлен пакет GMS до февраля 2020;
  • улучшена стабильность работы камеры;
  • оптимизирован эффект анимации и взаимодействия с ней;
  • появилась опция видеофильтр;
  • оптимизирована работа сканера отпечатков пальцев;
  • добавлены сведения о контактах для входящих звонков;
  • оптимизирована производительность и стабильность передачи данных в сети;
  • возможность активация голосового помощника по выбору пользователя.

 

Источник: 9to5google

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
DisCach Project
Когда делятка на 5т прилетит?
17.04.2020 14:33
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Иван
деляТка...не знаю. А десятка никогда
17.04.2020 14:51
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Вышло первое обновление ПО для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro