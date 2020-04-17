Вышло первое обновление ПО для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

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Запуск OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro был воспринят пользователями неоднозначно. Одни уверены, что «прошка» это лучшее и оптимальное предложение на рынке. Другие считают, что компания слишком «заломила» ценники при этом не предложила ничего нового, собрав лишь воедино то, что было реализовано другими. Спрос и продажи новинок расставят все по своим местам. А первых покупателей ждет сюрприз.





Как оказалось, компания спешила с выходом OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, поэтому ее софт изобилует ошибками. На глобальном рынке смартфоны поступят в продажу на следующей неделе, но еще до старта продаж компания выпустила первый большой апдейт, который призван исправить недочеты и баги. Сборка получила номер Oxygen OS 10.5.4, призвана улучшить производительность и стабильность работы системы, а также исправить целый ряд ошибок.





Список изменений OxygenOS 10.5.4 для OnePlus 8/8 Pro:





повышена стабильность системы;

оптимизировано отображение значков в строке состояния;

улучшено жестовое управление;

появилась возможность интегрировать OnePlus Bullets Wireless Z с Dolby Atmos для лучшего звучания;

появилась ​​функция двойного касания для активации экрана блокировки в режиме внешнего освещения или за границами дисплея;

в разделе «Настройки» появился раздел «Советы и поддержка OnePlus»;

добавлен Live Caption для автоматического генерирования речи в титры в роликах;

мартовский патч безопасности;

обновлен пакет GMS до февраля 2020;

улучшена стабильность работы камеры;

оптимизирован эффект анимации и взаимодействия с ней;

появилась опция видеофильтр;

оптимизирована работа сканера отпечатков пальцев;

добавлены сведения о контактах для входящих звонков;

оптимизирована производительность и стабильность передачи данных в сети;

возможность активация голосового помощника по выбору пользователя.

Источник: 9to5google