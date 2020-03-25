Высокая стоимость Snapdragon 865 отпугнула Google и LG

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Все чаще пользователи сетуют на то, что стоимость смартфонов неуклонно растет и есть уже немало устройств, которые стоят очень дорого и ценник перевалил психологическую отметку в $1000. Создается впечатление, что производители не только соревнуются в техническом оснащении устройств, но и их стоимости. Даже китайские компании, которые взошли на небосклон смартфоностроения за счет демпинга цен, теперь отказываются продавать трубки за бесценок.

Со своей стороны, производители пытаются убедить, что новации и прогресс стоят дорого. В числе таких улучшений неизменно называют чипы. Процессоры становятся мощнее, сложнее и дороже. Особенно те, которые ориентированы на премиальные устройства. Прибавку в сложности и стоимости дает еще и установка 5G-модемов.

Мы уже не раз слышали заявления производителей, что флагманы прибавили в цене не в последнюю очередь из-за высокой стоимости SoC Snapdragon 865. Кто-то несмотря на рост цены чипа продолжает устанавливать его в свои устройства, а кто-то отказывает от него и ищет альтернативные варианты.

Пришло сообщение, что такие компании как Google и LG не намерены в этом году выпускать смартфоны с Snapdragon 865, выбрав более доступные чипы. Так, есть предсказания, что Pixel-фоны пятого поколения выйдут с Snapdragon 765G. От установки флагманского чипа отказались в LG G9 ThinQ. Тут также ставку сделают на Snapdragon 765G. Хотя компания уже отметилась выходом LG V60 ThinQ, который получил Snapdragon 865.

Этот чип не такой «заряженный» и быстрый как Snapdragon 865, но и тех возможностей, что он получил, более чем достаточно для большинства пользователей.

Источник: arstechnica