Высокий полет: анонс тонкой камеры-перископа с непрерывным увеличением

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Китайская компания O-Film, которая специализируется на производстве датчиков изображения, устроила премьеру нового сенсора. Это перископная камера, которая найдет свое применение в смартфонах.

Что рассказали

Одной из фишек сенсора стали его компактные размеры, что позволит устанавливать датчик в самые тонкие мобильные устройства, избегая решения с сильно выступающей над корпусом камерой. Его толщина всего 5,9 мм.

К числу фич модуля стоит отнести функцию непрерывного зума, посредством которой можно варьировать параметры фокусного расстояния, а поможет в этом пьезоэлектрический привод. Для линз можно выбрать фокусное расстояние 85 мм и 170 мм. Переменной является и диафрагма со значениями от f/3.1 до f/5.1. Производитель декларирует коэффициент увеличения от 3х до 7х, а также обещает в будущем выпустить перископические датчики, где зум будет варьироваться в диапазонах 3-5x, 5-8x и 3,5-9,5x.

Когда ждать?

В числе характеристик нового модуля названа призма, получившая оптический стабилизатор. Сразу оговоримся, что это только анонс и когда этот датчик найдет свое применение в смартфонах, не сообщается. Как и нет понимания, запустят ли и когда этот модуль в серийное производство.

Источник: mydrivers