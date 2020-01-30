Взломать iPhone проще, чем Android-смартфон?

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Взлом iPhone стал большой проблемой для правоохранительных органов США, а сама компания постоянно транслирует месседж, что информация, хранящаяся на смартфоне, хорошо защищена. В Купертино гордятся безопасностью своих устройств и неизменно повторяют, что iOS безопаснее Android.





Что на самом деле





Но, судя по последним отзывам специалистов в области мобильной криминалистики и кибербезопасности, смартфоны на операционной системе от Google тоже не отстают по защищенности от iPhone, а в ряде случаев и превосходят.





Так, по словам детектива Рекса Кайзера, который трудится в полицейском управлении Форт-Уэрта в Техасе, за последний год безопасность Android-смартфонов заметно улучшилась. Он утверждает, что еще год назад они не могли взломать iPhone, но при этом не составляло большого труда получить доступ к информации, которая хранилась на Android-устройстве, включая вызовы, сообщения, контакты, сведения из различных мессенджеров и данные о месторасположении. Но за последний год ситуация изменилась и им все сложнее взломать аппараты с ОС от Google.





Взломать Android-смартфон сложнее, чем его собрата на iOS





Как известно, есть небольшая израильская компания Cellebrite, которая научилась обходить систему безопасности iOS. Именно она помогает правоохранительным органам взламывать айфоны, айпэды и айподы преступников.





По результатам расследования интернет-телеканал Vice пришел к выводу, что тот же инструмент взлома Cellebrite не так успешен и эффективен, что касается взлома Android-устройств. Известны случаи, когда не удалось взломать Huawei P20 Pro, а также получить доступ к социальным сетям, GPS и веб-страницам на таких устройствах как Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9.





Почему Android-устройства можно назвать безопасными





Среди причин роста безопасности зеленого робота, специалисты указывают на то, что у каждого производителя устройств с Android операционная система фрагментирована на сотни разных версий под множество различных моделей. Если удастся взломать один из смартфонов, например, Google, то это не означает, что с таким же успехом удастся обойти защиту на другом устройстве компании. Кроме того, в целях повышения безопасности собственных смартфонов, производители сильно модифицируют операционную систему и вводят фирменные режимы безопасности.





В итоге специалисты Viсe пришли к выводу, что Android-смартфоны являются безопасной альтернативой iPhone, если вопрос с защитой конфиденциальной информации выходит на первый план. А шифрование Android — наилучший способ сохранить приватность.





Правда, не стоит спешить говорить о том, что Android безопаснее iOS, а взломать iPhone проще, чем аппарат с ОС от Google. На данном этапе очевидны успехи производителей в деле защиты конфиденциальности, а процесс взлома стал более трудоемким, требует больших усилий, времени и индивидуального подхода.





Источник: androidauthority.com







