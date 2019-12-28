WhatsApp добавит возможность удаления сообщений для групповых чатов

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WhatsApp наконец прислушался к просьбам пользователей и решил добавить удаление сообщений для всех участников чата, но пока только для групп. Судя по всему, изначально компания планировала сделать эту функцию похожей на то, что предлагают другие мессенджеры, вроде Telegram. Похоже, что приложение решило преследовать немного другую цель, нежели просто дать пользователям способ стирать сообщения, которые они отправили по ошибке.

По данным WABetaInfo, обнаружилось, что в бета-версии 2.19.348 WhatsApp для Android появилась функция «Удалить сообщения» (Delete Messages). Конечно, она все еще доступна не для всех, но бета-версия показывает, как она будет работать в стабильном обновлении. В предыдущей версии для разработчиков было показано, что удалить сообщения можно будет как в индивидуальных, так и в групповых чатах, но в новой версии функцией получится воспользоваться только в группах.

Изначально функция удаления сообщений предназначена для тех пользователей, кто хочет иметь возможность в конечном итоге стереть неважные или лишние сообщения по той или иной причине. Но WhatsApp решил, что пользователям нужно скорее сэкономить немного места и очистить свои групповые чаты. Скорее всего, компания сделала это из-за того, что приложение до сих пор занимает много места на вашем устройстве, и если у вас много групповых чатов, то ваш смартфон будет выступать своеобразной «файлопомойкой».





У вас есть несколько вариантов, как долго будут храниться новые сообщения: 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц или 1 год. Вы также можете отключить эту функцию. Если вы хотите иметь возможность удалять сообщения в индивидуальном чате, то вам придется создать с контактом отдельную группу.

Пока неизвестно, когда WhatsApp выпустит новую функцию для стабильной версии. Фанаты приложения все еще ждут, когда будет доступна Темная тема, так что появление нововведений может занять некоторое время.

Источник: wabetainfo.com