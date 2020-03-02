Wi-Fi 7: новое поколение беспроводной связи впечатлит скоростью передачи данных

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В конце 2018 года была представлена технология беспроводной связи Wi-Fi 6, за которой скрывается стандарт 802.11ax. С середины прошлого года Wi-Fi Alliance начал сертификацию устройств с поддержкой нового стандарта и на рынке есть гаджеты, предлагающие поддержку нового протокола беспроводной передачи данных. Wi-Fi 6 только набирает популярность, но работы над стандартом Wi-Fi 7 уже активно идут.

Сообщается, что пропускная способность Wi-Fi 7 вырастет до 30 Гбит/с. Для сравнения скорость передачи данных в Wi-Fi 5 составляет 3,5 Гбит/с, а Wi-Fi 6 — до 9,6 Гбит/с. Новый протокол беспроводной передачи данных выведет на новый более высокий уровень скорость передачи потокового видео и будет меньше проблем с перегрузкой.

Ожидается, что новый стандарт Wi-Fi 7 не только позволит быстрее передавать информацию, но и поможет с большей точностью определять месторасположение пользователя, и даже сосчитать частоту дыхания. Предполагается, что эта фишка особенно будет востребована в части контроля за состоянием здоровья одиноких пожилых людей.

Пригодится новый протокол беспроводной передачи данных и в работе системы «умный дом». Так, например, двери дома будут открываться автоматически, как только владелец жилья окажется возле двери или будет находиться в паре метров от нее. Но до того, как Wi-Fi 7 начнет функционировать пройдет несколько лет. Перед создателями стоит задача обеспечить высокий уровень защиты конфиденциальной информации и поставить надежный заслон, препятствующий вторжению извне.

Источник: gizchina.com