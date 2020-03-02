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Wi-Fi 7: новое поколение беспроводной связи впечатлит скоростью передачи данных

02.03.2020 1257 2

В конце 2018 года была представлена технология беспроводной связи Wi-Fi 6, за которой скрывается стандарт 802.11ax. С середины прошлого года Wi-Fi Alliance начал сертификацию устройств с поддержкой нового стандарта и на рынке есть гаджеты, предлагающие поддержку нового протокола беспроводной передачи данных. Wi-Fi 6 только набирает популярность, но работы над стандартом Wi-Fi 7 уже активно идут.

 

Wi-Fi 7: новое поколение беспроводной связи впечатлит скоростью передачи данных – фото 1

 

Сообщается, что пропускная способность Wi-Fi 7 вырастет до 30 Гбит/с. Для сравнения скорость передачи данных в Wi-Fi 5 составляет 3,5 Гбит/с, а Wi-Fi 6 — до 9,6 Гбит/с. Новый протокол беспроводной передачи данных выведет на новый более высокий уровень скорость передачи потокового видео и будет меньше проблем с перегрузкой.

 

Wi-Fi 7: новое поколение беспроводной связи впечатлит скоростью передачи данных – фото 2

 

Ожидается, что новый стандарт Wi-Fi 7 не только позволит быстрее передавать информацию, но и поможет с большей точностью определять месторасположение пользователя, и даже сосчитать частоту дыхания. Предполагается, что эта фишка особенно будет востребована в части контроля за состоянием здоровья одиноких пожилых людей.

 

Пригодится новый протокол беспроводной передачи данных и в работе системы «умный дом». Так, например, двери дома будут открываться автоматически, как только владелец жилья окажется возле двери или будет находиться в паре метров от нее. Но до того, как Wi-Fi 7 начнет функционировать пройдет несколько лет. Перед создателями стоит задача обеспечить высокий уровень защиты конфиденциальной информации и поставить надежный заслон, препятствующий вторжению извне.

 

Источник: gizchina.com

Wi-Fi 7
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Personality24_msk
Говорят, что этот wifi 7 в IPhone 12 будет.
03.03.2020 01:05
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Сергей
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ЕСЛИ сейчас нет запросов - напишите когда вам напомнить к выставке (через месяц, через три-шесть или к календарям 2021 - мы напишем).

Спасибо!
Извините, если не в тему.
02.03.2020 21:50
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Wi-Fi 7: новое поколение беспроводной связи впечатлит скоростью передачи данных