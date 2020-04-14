Windows 10 установили на Xiaomi Mi 6 и Samsung Galaxy S8

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Смартфоны на базе Windows — это рудимент, который был похоронен компанией несколько лет назад. Ничего у Microsoft не получилось с созданием собственной мобильной платформы, которую она благополучно похоронила в конце прошлого года, отказавшись от ее поддержки, чем окончательно расписалась в своей неспособности предложить конкурентный Android и iOS программный продукт.

Несмотря на это есть еще энтузиасты, которые пытаются портировать на Android-смартфоны операционную систему Windows 10. Так, на днях в сети появились фото Xiaomi Mi 6 и Samsung Galaxy S8, на которые удалось установить Windows 10 ARM.

Сразу акцентируем внимание, что источник поделился только снимками, на которых запечатлен загрузочный экран с ОС от Microsoft. При этом нет никаких других фото или видео, которые бы показывали, что это полностью работоспособные аппараты на базе Windows 10. Скорее всего, добиться полноценной работы операционки Microsoft не удалось.

Но кто знает, возможно, у энтузиастов все же получится сделать невозможное и вскоре мы увидим, что Android-аппараты смогут подружиться с ОС от Microsoft. Сам источник заявляет, что установить облегченную версию Windows 10 достаточно несложно на модели, которые базируются на чипах Qualcomm. Кроме того, ряд разработчиков трудятся над вариантом двойной загрузки, где пользователь сможет переключаться между Windows и Android.

Источник: windowslatest