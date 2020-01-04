XDA нашли много интересных улучшений в предстоящих обновлениях One UI от Samsung

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Благодаря «зоркому глазу» умельцев одного из самых известных техно-форумов в мире в последнем обновлении One UI мы можем увидеть, над чем работает южнокорейский гигант. Одними из самых интересных нововведений стали улучшенный мониторинг состояния батареи, программная поддержка более быстрой зарядки и больше новых функций камеры.

Встроенный монитор состояния батарейки

Одно из самых интересных открытий в новой версии One UI – функция контроля за состоянием батареи. Функция под названием «Здоровье батареи» («Battery Health») поможет пользователям узнать, когда необходимо заменить батарею.

Согласно строкам кода, Здоровья батареи покажет результат «Хорошо», если емкость батареи находится в пределах 80%-100%, «Приемлемо» - в пределах 50%-79% и «Плохо», если емкость батареи меньше 49% от ее первоначальной емкости. «Здоровье батареи» должна дебютировать на Galaxy S11/S20.

Чем удивит Samsung в работе камеры?

Одной из новых функций станет так называемый «Режиссерский взгляд» («Director’s View»). Строки кода подсказывают, что этот режим позволит пользователям зафиксировать объект, а телефон будет держать его в фокусе, а также получать снимки крупным планом.

Еще одним нововведением станет режим «Снимок с первой попытки» («Single Take Photo»). В этом режиме Samsung будет использовать работу ИИ для автоматического сохранения лучшей попытки съемки.

Также для многих станет радостной новостью, что Samsung возвращает режим «Pro Video». Режим позволит пользователям регулировать выдержку, ISO, экспозицию и многое другое при съемке видео так же, как устройства Galaxy в настоящее время могут делать с фотографиями. Также прошивка улучшит работу эффекта Бокэ в видео-режиме.

Супербыстрая зарядка – по меркам Samsung

Наконец, обновления One UI 2.0 подтверждают, что Galaxy Fold 2 будет иметь очень быструю зарядку. В частности, устройство будет поддерживать быструю зарядку до 25 Вт на минимуме и до 45 Вт на максимуме.

Когда компания будет вводить данные изменения пока неясно, но мы более чем уверены, что Samsung готов доводить свою прошивку до идеала.

Источник: xda-developers.com



