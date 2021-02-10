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Xiaom 13T Pro – инсайдер раскрыл характеристики, внешность и дату выхода смартфона

04.09.2023 119 0

Новая дата анонса Xiaomi 13T﻿ – ﻿16 сентября

Инсайдер Парас Гуглани опубликовал в Twitter X спецификации Xiaomi 13T Pro, а также сообщил, что запуск смартфона в мире состоится 16 сентября. Гуглани поделился многими изображениями смартфона.

 

Xiaom 13T Pro


Согласно опубликованным данным, Xiaom 13T Pro будет оснащен процессором Dimensity 9200. Он предлагает 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопитель. Смартфон получит 1.5K OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит, диммингом 2880 Гц и поддержкой HDR 10+.

 

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Любители фотографии оценят основную камеру 50 МП с датчиком Sony IMX707, f/1.9 и оптической стабилизацией, 13 МП ультраширокий объектив (Omnivision OV138) с диафрагмой f/2.2 и 50 МП телеобъектив (Omnivision OVSOD). 20 МП передняя камера имеет сенсор Sony IMX596.

 

 

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Xiaom 13T Pro получил защиту от воды и пыли IP68. Батарея емкостью 5000 мАч придерживает быструю зарядку 120 Вт.

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.09.2023
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Xiaom 13T Pro – инсайдер раскрыл характеристики, внешность и дату выхода смартфона