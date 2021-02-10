Xiaom 13T Pro – инсайдер раскрыл характеристики, внешность и дату выхода смартфона

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Новая дата анонса Xiaomi 13T﻿ – ﻿16 сентября

Инсайдер Парас Гуглани опубликовал в Twitter X спецификации Xiaomi 13T Pro, а также сообщил, что запуск смартфона в мире состоится 16 сентября. Гуглани поделился многими изображениями смартфона.



Согласно опубликованным данным, Xiaom 13T Pro будет оснащен процессором Dimensity 9200. Он предлагает 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопитель. Смартфон получит 1.5K OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит, диммингом 2880 Гц и поддержкой HDR 10+.



Любители фотографии оценят основную камеру 50 МП с датчиком Sony IMX707, f/1.9 и оптической стабилизацией, 13 МП ультраширокий объектив (Omnivision OV138) с диафрагмой f/2.2 и 50 МП телеобъектив (Omnivision OVSOD). 20 МП передняя камера имеет сенсор Sony IMX596.



Xiaom 13T Pro получил защиту от воды и пыли IP68. Батарея емкостью 5000 мАч придерживает быструю зарядку 120 Вт.

Источник: Gizmochina