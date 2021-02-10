Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает

25.07.2022 7688 13

Снимает Xiaomi 12S Ultra весьма недурственно

Вчера Xiaomi отметилась анонсом сразу четырех флагманов, среди которых самым интересным и значимым стал Xiaomi 12S Ultra. Этот аппарат очередное подтверждение того, что современные смартфоны постепенно трансформируются в фотоаппараты. Партнерство с Leica только усиливает эффект, что Xiaomi 12S Ultra — это про фото и видео.

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 1

 

Характеристики флагмана, включая параметры камеры, таковы, что его хоть сейчас выставляй как образец торжества технологий. Xiaomi 12S Ultra должен всех положить на лопатки в плане фотовозможностей, ведь тут установили 1-дюймовый датчик Sony IMX989, восемь линз, предложили 5-кратный оптический зум, уникальный гипероптический стаб HyperOIS, возможность писать видео в Dolby Vision и, конечно же, здесь «невидимая рука» Leica.

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 2

 

Очевидно, что компания будет активно форсить тему камеры Xiaomi 12S Ultra и все указывает на то, что у нее приличный потенциал. И почти наверняка многие фанаты не прочь пофоткать на этот смартфон. Впрочем, мы также не прочь опробовать флагман как можно быстрее.

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 3

 

Но первыми до Xiaomi 12S Ultra добрались китайские блогеры и профильные издания, сумевшие заполучить его на обзор. Они поделились фоточками, созданными на флагман и мы предлагаем вам взглянуть на них, чтобы сделать первое впечатление о возможностях камеры. Заодно и зацените Xiaomi 12S Ultra на «живых» снимках.

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 4

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 5

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 6

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 7

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 8

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 9

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 10

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 11

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 12

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 13

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 14

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 15

 

Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает – фото 16

Xiaomi 12S Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.07.2022

Комментарии

Всего комментариев: 13
   
   
Ilyas 0
А что кацапня тут потеряла.
01.08.2022 12:50
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Захарченко Андрей 2
Дак це ж було вже
26.07.2022 01:12
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Alex Kamskii -13
Крым наш!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
16.07.2022 00:41
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Killrussian 14
Імбецил, про Київ наш будеш с Кобздоном співати разом!
17.07.2022 01:34
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Торн -7
Да на кой нам киев - выход к морю заберем, а вся эту лгбтшная шушера пусть и дальше сидит с своих хохляцких халупах
26.07.2022 10:47
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Ilyas 1
Торн или кто ты там, сначала страну свою отстрой. Дальний Восток у вас в дерьме, постройте дороги нормальные и обустройте города свои диванные завоеватели.
01.08.2022 12:54
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Юрий 1
Пока что это вам шершавым по губам водят - ничего добиться не смогли, только показали всему миры что русские это насильники, мародеры и трусливые убийцы.
04.08.2022 11:07
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valentas kestas 0
Alex Kamskii, тут что ? Платформа для политики?
29.07.2022 09:10
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valentas kestas 0
Alex Kamskii, тут что ? Платформа для политики?
29.07.2022 09:10
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Юрий 0
Какашек откушай :)
04.08.2022 11:06
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Alex Kamskii -10
Крым наш!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
16.07.2022 00:41
Ответить
Alex Kamskii -10
Крым наш!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
16.07.2022 00:41
Ответить
Alex Kamskii -10
Крым наш!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
16.07.2022 00:41
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Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает