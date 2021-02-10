Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает

Вчера Xiaomi отметилась анонсом сразу четырех флагманов, среди которых самым интересным и значимым стал Xiaomi 12S Ultra. Этот аппарат очередное подтверждение того, что современные смартфоны постепенно трансформируются в фотоаппараты. Партнерство с Leica только усиливает эффект, что Xiaomi 12S Ultra — это про фото и видео.
Характеристики флагмана, включая параметры камеры, таковы, что его хоть сейчас выставляй как образец торжества технологий. Xiaomi 12S Ultra должен всех положить на лопатки в плане фотовозможностей, ведь тут установили 1-дюймовый датчик Sony IMX989, восемь линз, предложили 5-кратный оптический зум, уникальный гипероптический стаб HyperOIS, возможность писать видео в Dolby Vision и, конечно же, здесь «невидимая рука» Leica.
Очевидно, что компания будет активно форсить тему камеры Xiaomi 12S Ultra и все указывает на то, что у нее приличный потенциал. И почти наверняка многие фанаты не прочь пофоткать на этот смартфон. Впрочем, мы также не прочь опробовать флагман как можно быстрее.
Но первыми до Xiaomi 12S Ultra добрались китайские блогеры и профильные издания, сумевшие заполучить его на обзор. Они поделились фоточками, созданными на флагман и мы предлагаем вам взглянуть на них, чтобы сделать первое впечатление о возможностях камеры. Заодно и зацените Xiaomi 12S Ultra на «живых» снимках.
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!
Киев тоже скоро будет!
Но Пасаран!!!