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Xiaomi, Apple, Realme и TCL столкнулись с дефицитом комплектующих

02.03.2020 691 0

Распространение эпидемии коронавируса повлияло на привычную модель функционирования компаний. Целый ряд производителей смартфонов столкнулись с дефицитом комплектующих из-за приостановки работы некоторых китайских компаний связи со стремительным распространением вирусной пневмонии.

 

Xiaomi, Apple, Realme и TCL столкнулись с дефицитом комплектующих – фото 1

 

Особенно остро стоит вопрос с поставками блоков питания для тех моделей смартфонов, которые недавно были анонсированы или их релиз ожидается в ближайшее время.

 

Xiaomi, Apple, Realme и TCL столкнулись с дефицитом комплектующих – фото 2

 

С проблемой нехватки деталей столкнулись такие компании как Realme, Xiaomi и TCL. Но больше всего пострадала Apple, отлаженная цепочка поставок дала сбой. Нехватка компонентов ударила по производству iPhone 11 и смарт-часов Apple Watch.

 

По прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, концерн из Купертино сможет вернуться к обычному объему производства смартфонов ко второму кварталу нынешнего года. Он также подтвердил, что анонс iPhone 9 пройдет в первой половине 2020 года, но вот продажи смартфона могут отложить на несколько месяцев.  

 

Негативно отразились проблемы с коронавирусом на производстве телевизоров Xiaomi и TCL. Что касается Realme, то есть нехватка комплектующих для производства таких моделей как Realme C3 и Realme 5i.

 

Источник: gizmochina.com

 

Xiaomi Apple Realme TCL
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.03.2020

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Xiaomi, Apple, Realme и TCL столкнулись с дефицитом комплектующих