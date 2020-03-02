Xiaomi, Apple, Realme и TCL столкнулись с дефицитом комплектующих

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Распространение эпидемии коронавируса повлияло на привычную модель функционирования компаний. Целый ряд производителей смартфонов столкнулись с дефицитом комплектующих из-за приостановки работы некоторых китайских компаний связи со стремительным распространением вирусной пневмонии.

Особенно остро стоит вопрос с поставками блоков питания для тех моделей смартфонов, которые недавно были анонсированы или их релиз ожидается в ближайшее время.

С проблемой нехватки деталей столкнулись такие компании как Realme, Xiaomi и TCL. Но больше всего пострадала Apple, отлаженная цепочка поставок дала сбой. Нехватка компонентов ударила по производству iPhone 11 и смарт-часов Apple Watch.

По прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, концерн из Купертино сможет вернуться к обычному объему производства смартфонов ко второму кварталу нынешнего года. Он также подтвердил, что анонс iPhone 9 пройдет в первой половине 2020 года, но вот продажи смартфона могут отложить на несколько месяцев.

Негативно отразились проблемы с коронавирусом на производстве телевизоров Xiaomi и TCL. Что касается Realme, то есть нехватка комплектующих для производства таких моделей как Realme C3 и Realme 5i.

Источник: gizmochina.com