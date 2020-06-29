Xiaomi готовит флагманский телевизор. 120 Гц, OLED и отличный звук

511

Xiaomi уже давно не просто производитель смартфонов. Компания выстраивает целую экосистему, предлагая покупателям буквально всё. В фирменном магазине вы можете купить чайник, розетку или даже телевизор под брендом Xiaomi. Сегодня CEO компании анонсировал новую премиальную серию Mi TV Smart Sereis.

Mi TV Smart Series

На официальном постере раскрывается большая часть важных спецификаций. Мы узнали, что новинка получит OLED-матрицу, специальный игровой режим, поддержку технологии Dolby и высокую частоту обновления 120 Гц.

Презентация телевизора пройдёт 2 июля в 9 часов по МСК. Сейчас среди устройств компании с этим телевизором можно сравнить разве что Mi Art TV, который стоит 6999 юаней.

Уже завтра компания также покажет бюджетные Redmi 9A и 9C, а китайские инсайдеры заявляют, что бренд скоро представит смартфон с поразительной 100 Вт быстрой зарядкой. Параллельно корпорация обновляет уже существующие смартфоны до нового Android 11 и представляет крутые геймерские мониторы, браслеты и другие интересные гаджеты.

Похожие новости:

Xiaomi анонсировала 165-Гц игровой монитор: бюджетный гейминг﻿

Xiaomi может стать рекордсменом по скорости быстрой зарядки﻿

Ждем Xiaomi Mi Band 5 Lite и Xiaomi Mi Band 5 Pro?﻿

Источник: weibo