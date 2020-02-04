Xiaomi готовит смартфон с Snapdragon 865. Redmi K30 Pro?

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Вот уже почти два месяца на рынке присутствует Redmi K30 и сегодня в Индии состоится премьера его клона Poco X2. Но пользователей больше интересует перспектива выхода Redmi K30 Pro и те характеристики, которые будут отличать его от базовой версии. Если верить китайским источникам, то смартфон дебютирует и в его основу ляжет платформа Snapdragon 865.









Подтверждение этим сведениям были найдены в прошивке MIUI разработчиками сообщества XDA Developers. Так, они нашли упоминание об устройстве с кодовым именем «Imi», которое построено на Snapdragon 865 и будет частью модельного ряда Redmi. Но при этом смартфон не сможет похвастаться 108 Мп камерой. Похоже, что это и есть ожидаемый Redmi K30 Pro.









Роль ключевого датчика в основной камере будет играть сенсор Sony IMX686 разрешением 64 Мп и размером 1/1,7ʺ. Информацию об этом озвучил один из китайских техно-шпионов. Упомянул он и о том, что дизайн тыльной камеры получил название Oreo Style и он отличается от того, что предлагает Redmi K30.

Сообщается, что Redmi K30 Pro должен получить AMOLED‑матрицу с высокой частотой обновления и в нее встроят сканер отпечатков пальцев. Стоит ждать поддержку быстрой зарядки мощностью не менее 30 Вт, 8 Гб оперативной памяти и фирменную оболочку MIUI 11 на основе Android 10.





Источник: xda-developers.com







