Xiaomi готовится обновить Ambient Display и добавит эквалайзер в MIUI

300

Компания Xiaomi постоянно совершенствует фирменную оболочку MIUI и сейчас в поле внимания разработчиков оказалась функция Ambient Display. С приходом MIUI 11 эта опция получила новые темы и стало доступно больше настроек, включая возможность создавать собственные сообщения.





Разработчики продолжают делать функцию Ambient Display все более настраиваемой. Пользователи получат больше свободы в части внешнего оформления часов, а также добавления текстовых сообщений.





Со слов директора по новым продуктам компании Джин Фан, сейчас Xiaomi тестирует обновленный дизайн Ambient Display. После успешного завершения бета-тестирования, с обновлениями новая фишка придет на смартфоны.









Кроме того, появилось подтверждение, что фирменная оболочка MIUI обзаведется штатным эквалайзером в MiSound. Его присутствие было замечено в коде ночной сборки MIUI 11 v9.12.19, а одному из разработчиков LineageOS даже удалось активировать функцию.





Он утверждает, что есть возможность регулировать звучание исходя из 7 частотных полос, а также устанавливать максимальную громкость с учетом возраста пользователя. Всего предлагается 3 возрастных группы: до 30 лет, от 30 до 60 лет и старше 60 лет. Более того — можно будет задать разную громкость для правого и левого наушника, а также выбрать тип гарнитуры для более тонкой настройки.





Источник: news.mydrivers.com







