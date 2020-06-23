Xiaomi: Helio G80 — это Snapdragon 835 наших дней по мощности. Redmi 9A уже скоро?

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В этом году непривычно тихо для себя компания вывела на глобальный рынок Redmi 9. Завтра смартфон представят в Китае, и компания проводит пиар-кампанию, посвященную предстоящему релизу. На данный момент известно, что в отличие от глобальной версии, ее китайский собрат будет более щедр на объем памяти.

Так, если за пределами Поднебесной Redmi 9 предлагают в двух модификациях 3/32 Гб и 4/64 Гб, то у себя на родине он будет доступен в конфигурациях 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб.

Доступный смартфон с производительностью бывших флагманов

Все прочие характеристики должны дублироваться, включая процессор Helio G80, который сама компания называет игровым. Естественно, что производитель нахваливает этот чип и сам Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo опубликовал пост о том, «технологический прогресс слишком быстр, сегодняшние характеристики процессоров начального уровня равнозначны Snapdragon 835». А в качестве подтверждения своих слов он привел результат теста Redmi 9 с Helio G80 в бенчмарке AnTuTu — 204 341 балл.

Если посмотреть на те результаты, которые демонстрировали флагманы 2017 года с чипом Snapdragon 835 на борту, то становится понятно, что глава Xiaomi не далек от истины. Так, смартфоны с этим процессором на борту в AnTuTu набирали от 170 до 205 тысяч баллов.

До анонса Redmi 9A рукой подать

Возможно, завтра только релизом Redmi 9 дело не обойдется, и компания представит его упрощенную версию Redmi 9A. По слухам, это будет аппарат на базе Helio G25, с 6,53-дюймовым дисплеем разрешением HD+, 3/32 Гб памяти и одиночной 13 Мп камерой. Ценник должен быть в районе $110-120.

Источники: mydrivers, gizmochina, gizmochina