Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition

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Новинка Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет представлена в этот понедельник (27 апреля) наряду с долгожданным обновлением MIUI 12. Сегодня китайский производитель выложил на своем официальном аккаунте Weibo несколько изображений со спецификациями смартфона, уделив особое внимание его дисплею.

Судя по рекламным изображениям, смартфон будет оснащен PenTile AMOLED-матрицей производства Samsung. Xiaomi утверждает, что дисплей будет обеспечивать четкое качество изображения с правильным отображением цветов и плавные анимации при увеличении.

Касаемо спецификаций дисплея, компания говорит, что значение ΔE дисплея составит 1,1, в то время как значение JNCD - 0,7. Наряду со сверхвысокой контрастностью 4 300 000: 1, экран также будет поддерживать DC-Dimming на аппаратном уровне.

Помимо вышеперечисленных параметров, дисплей на Mi 10 Youth Edition будет иметь частоту отклика 180 Гц, а также поддержку HDR10+. И последняя интересная особенность: по словам производителя, аппарат будет оснащен одним из самых маленьких вырезов под фронтальную камеру на любом смартфоне.

Напомним, смартфон будет работать на основе Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой двухрежимного 5G соединения (SA/NSA). Он будет оснащен основным модулем камеры на 4 объектива установкой, включая перископический модуль с 50-кратным цифровым зумом и OIS. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мегапикселей.

Источник: sparrowsnews.com