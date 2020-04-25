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Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition

25.04.2020 982 5

Новинка Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет представлена в этот понедельник (27 апреля) наряду с долгожданным обновлением MIUI 12. Сегодня китайский производитель выложил на своем официальном аккаунте Weibo несколько изображений со спецификациями смартфона, уделив особое внимание его дисплею.

 

Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition – фото 1

 

Судя по рекламным изображениям, смартфон будет оснащен PenTile AMOLED-матрицей производства Samsung. Xiaomi  утверждает, что дисплей будет обеспечивать четкое качество изображения с правильным отображением цветов и плавные анимации при увеличении.

 

Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition – фото 2

 

Касаемо спецификаций дисплея, компания говорит, что значение ΔE дисплея составит 1,1, в то время как значение JNCD - 0,7. Наряду со сверхвысокой контрастностью 4 300 000: 1, экран также будет поддерживать DC-Dimming на аппаратном уровне.

 

Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition – фото 3

 

Помимо вышеперечисленных параметров, дисплей на Mi 10 Youth Edition будет иметь частоту отклика 180 Гц, а также поддержку HDR10+. И последняя интересная особенность: по словам производителя, аппарат будет оснащен одним из самых маленьких вырезов под фронтальную камеру на любом смартфоне.

 

Напомним, смартфон будет работать на основе Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой двухрежимного 5G соединения (SA/NSA). Он будет оснащен основным модулем камеры на 4 объектива установкой, включая перископический модуль с 50-кратным цифровым зумом и OIS. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мегапикселей.

 

Источник: sparrowsnews.com

Xiaomi Mi 10 Youth Edition Xiaomi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Александр Б
Амолед не надо
25.04.2020 23:25
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Николай Беляев
Александр Б, Пиши комментарии, а что кому надо или не надо никого не интересует.
26.04.2020 01:59
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Дмитрий Ермолин
Какая же частота обновлений дисплея? 60 Гц?
25.04.2020 23:13
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Marius
180 hz написано ))
26.04.2020 02:37
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Marius
90 Гц пишут на других сайтах
26.04.2020 02:39
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Xiaomi хвастается невероятным дисплеем Mi 10 Youth Edition