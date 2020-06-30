Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты?

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История сотрудничества Xiaomi и MediaTek переживала разные этапы. Были периоды, когда китайская компания с удовольствием устанавливала тайваньские чипы, но были и моменты охлаждения, когда она практически весь свой модельный ряд перевела на Snapdragon.

Кастомные процессоры

Согласно дошедшим до нас слухам из Китая, обе компании намерены еще теснее сотрудничать на ниве создания мобильных процессоров. Речь идет о появлении платформ, которые должны быть максимально заточены на работу с устройствами Xiaomi. Что это будут за однокристальные системы и когда дебютируют, неизвестно.

Как оказалось, у компаний уже есть опыт создания таких процессоров. В одном из интервью глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг заявил о том, что Helio G90T стал результатом совместной работы Xiaomi и MediaTek. Он заявил, что общими усилиями был создан этот чип, его активно продвигали на рынке и был достигнут «большой успех во всем мире».

Статистика говорит в пользу того, что серия Redmi Note 8 разошлась тиражом более 30 млн единиц и стала одной из успешных на рынке за всю историю Redmi. Не последнюю роль в успехе сыграл и Redmi Note 8 Pro с Helio G90T на борту.

Таким же заточенным на работу со смартфоном Xiaomi стал чип Dimensity 820, который установили в Redmi 10X. Китайская компания также получила привилегию одной из первых на рынке предложить смартфоны с новыми процессорами Helio G25 и Helio G35. Речь идет о Redmi 9A и Redmi 9C, дебютировавших сегодня в Малайзии.

Источник: mydrivers

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