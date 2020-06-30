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Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты?

30.06.2020 225 0

История сотрудничества Xiaomi и MediaTek переживала разные этапы. Были периоды, когда китайская компания с удовольствием устанавливала тайваньские чипы, но были и моменты охлаждения, когда она практически весь свой модельный ряд перевела на Snapdragon.

 

Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты? – фото 1

 

Кастомные процессоры

 

Согласно дошедшим до нас слухам из Китая, обе компании намерены еще теснее сотрудничать на ниве создания мобильных процессоров. Речь идет о появлении платформ, которые должны быть максимально заточены на работу с устройствами Xiaomi. Что это будут за однокристальные системы и когда дебютируют, неизвестно.

 

Как оказалось, у компаний уже есть опыт создания таких процессоров. В одном из интервью глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг заявил о том, что Helio G90T стал результатом совместной работы Xiaomi и MediaTek. Он заявил, что общими усилиями был создан этот чип, его активно продвигали на рынке и был достигнут «большой успех во всем мире».

 

Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты? – фото 2

 

Статистика говорит в пользу того, что серия Redmi Note 8 разошлась тиражом более 30 млн единиц и стала одной из успешных на рынке за всю историю Redmi. Не последнюю роль в успехе сыграл и Redmi Note 8 Pro с Helio G90T на борту.

 

Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты? – фото 3

 

Таким же заточенным на работу со смартфоном Xiaomi стал чип Dimensity 820, который установили в Redmi 10X. Китайская компания также получила привилегию одной из первых на рынке предложить смартфоны с новыми процессорами Helio G25 и Helio G35. Речь идет о Redmi 9A и Redmi 9C, дебютировавших сегодня в Малайзии.

 

Источник: mydrivers

 

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Xiaomi MediaTek
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.06.2020

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Xiaomi и MediaTek партнеры навек? Что скажут фанаты?