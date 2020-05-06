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Xiaomi ищет бета-тестеров глобальной версии MIUI 12

06.05.2020 1231 1

В конце апреля Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI. Во время анонса компания заявила, что изначально она устроит бета-тест китайской версии MIUI 12. Что касается глобальной версии прошивки, то ее выход ожидается летом. Оставшееся время до релиза компания намерена потратить на то, чтобы довести прошивку до ума.

 

Xiaomi ищет бета-тестеров глобальной версии MIUI 12 – фото 1

 

В рамках подготовки к выходу фирменного интерфейса, Xiaomi начала поиск бета-тестеров, которые смогут первыми опробовать MIUI 12 и примут участие в ее совершенствовании. Компания объявила о старте программы MIUI 12 Pilot, в рамках которой будет набрана команда энтузиастов для тестирования глобальной версии оболочки.

 

Xiaomi ищет бета-тестеров глобальной версии MIUI 12 – фото 2

 

Принять участие в ней смогут только владельцы таких моделей как Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro и Redmi K20/K20 Pro (Индия). Прием заявок на участие в программе MIUI 12 Pilot продлится до 18 июня, а, чтобы стать частью команды бета-тестеров, необходимо заполнить форму, перейдя по этой ссылке. Приобщиться к тестированию прошивки точно могут пользователи из России.

 

Стоит помнить, что тестируемые прошивки работают нестабильно, потому пользователям стоит быть готовыми к появлению различных багов. О возникших сбоях и ошибках они должны будут информировать разработчиков MIUI 12.

 

Источник: fonearena

 

Xiaomi MIUI 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Александр
Буду ждать для Redmi Note 8 Pro
06.05.2020 13:55
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Xiaomi ищет бета-тестеров глобальной версии MIUI 12