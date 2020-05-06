Xiaomi ищет бета-тестеров глобальной версии MIUI 12

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В конце апреля Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI. Во время анонса компания заявила, что изначально она устроит бета-тест китайской версии MIUI 12. Что касается глобальной версии прошивки, то ее выход ожидается летом. Оставшееся время до релиза компания намерена потратить на то, чтобы довести прошивку до ума.

В рамках подготовки к выходу фирменного интерфейса, Xiaomi начала поиск бета-тестеров, которые смогут первыми опробовать MIUI 12 и примут участие в ее совершенствовании. Компания объявила о старте программы MIUI 12 Pilot, в рамках которой будет набрана команда энтузиастов для тестирования глобальной версии оболочки.

Принять участие в ней смогут только владельцы таких моделей как Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro и Redmi K20/K20 Pro (Индия). Прием заявок на участие в программе MIUI 12 Pilot продлится до 18 июня, а, чтобы стать частью команды бета-тестеров, необходимо заполнить форму, перейдя по этой ссылке. Приобщиться к тестированию прошивки точно могут пользователи из России.

Стоит помнить, что тестируемые прошивки работают нестабильно, потому пользователям стоит быть готовыми к появлению различных багов. О возникших сбоях и ошибках они должны будут информировать разработчиков MIUI 12.

Источник: fonearena