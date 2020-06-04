Xiaomi лукавит: Poco F2 Pro стоит больше обещанных 500 евро на официальном сайте

340

Раньше мы думали, что знаем точную цену нового Poco F2 Pro. Каждый считал, что прайс новинки - 500 евро, ведь на посвящённой запуску Poco F2 презентации была названа именно эта цена. На самом деле, всё оказалось сложнее.

Цены Poco F2 Pro на официальном сайте

Poco F2 Pro в официальном магазине Mi.com стоит больше 500 евро. На испанской версии сайта говорится, что версия 6/128 ГБ будет продаваться за 500 евро только начиная с 5 мая, а прямо сейчас смартфон стоит 530 евро (600, если вы хотите модель на 8/256 ГБ).



Версия магазина для франции просит € 550. В немецком разделе вообще указана цена 600 евро. То же самое в Италии, €600. Немного обнадёживает то, что во всех странах 4 июня пройдёт однодневная распродажа, на которой цена всё-таки составит обещанные 500 евро.



Совсем другая ситуация в интернет-магазине GearBest, который утверждает, что имеет устройства на французском складе и запрашивает всего 462,50 евро за версию 6/128 ГБ. AliExpress готов продать обычную версию из Испании за 526,19 евро. Amazon Germany собирается продавать устройство за €500, но на склад партия смартфонов приедет только к концу текущего месяца.



Так что стоит избегать магазина Mi.com и обязательно сверять цены с другими сайтами. Не дайте себя обмануть.

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Источник: GSMarena