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  • Xiaomi лукавит: Poco F2 Pro стоит больше обещанных 500 евро на официальном сайте

Xiaomi лукавит: Poco F2 Pro стоит больше обещанных 500 евро на официальном сайте

04.06.2020 340 3

Раньше мы думали, что знаем точную цену нового Poco F2 Pro. Каждый считал, что прайс новинки - 500 евро, ведь на посвящённой запуску Poco F2 презентации была названа именно эта цена. На самом деле, всё оказалось сложнее. 

 

Цены Poco F2 Pro на официальном сайте

Poco F2 Pro в официальном магазине Mi.com стоит больше 500 евро. На испанской версии сайта говорится, что версия 6/128 ГБ будет продаваться за 500 евро только начиная с 5 мая, а прямо сейчас смартфон стоит 530 евро (600, если вы хотите модель на 8/256 ГБ).

 

Poco F2 Pro 3


Версия магазина для франции просит € 550. В немецком разделе вообще указана цена 600 евро. То же самое в Италии, €600. Немного обнадёживает то, что во всех странах 4 июня пройдёт однодневная распродажа, на которой цена всё-таки составит обещанные 500 евро.

 

Poco F2 Pro 2


Совсем другая ситуация в интернет-магазине GearBest, который утверждает, что имеет устройства на французском складе и запрашивает всего 462,50 евро за версию 6/128 ГБ. AliExpress готов продать обычную версию из Испании за 526,19 евро. Amazon Germany собирается продавать устройство за €500, но на склад партия смартфонов приедет только к концу текущего месяца.

 

Poco F2 Pro 4


Так что стоит избегать магазина Mi.com и обязательно сверять цены с другими сайтами. Не дайте себя обмануть.

 

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Источник: GSMarena

Poco XIaomi Poco F2 Poco F2 Pro
Автор: elders0n Дата публикации: 04.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Кирилл
Капец аналитика. Спасибо, открыли Америку. А никто до этого и не знал, что цены могут отличаться у продавцов и региона продаж:)))) Сенсация, интрига и разоблачение века!!!! Интернет-магазины в разных странах установили свои цены на смартфоны. Да, как они могли?:))) Ещё бы неплохо, чтобы нам объяснили зачем нам ценники в других странах? Ах, да аналитика, прослеживается ценовая политика компании:))))
04.06.2020 07:57
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elders0!
Во-первых, спасибо что ты есть:) Нет в мире вещи, которая лучше поднимает моё чувство собственной значимости, чем твои коммы под каждой новостью.

Во-вторых, на собственной презентации бренд назвал вполне конкретную цену - 500 евро. Никаких оговорок. Смартфтон выходит, и что мы видим? На 20 евро дороже, 50, 100(!)... И это всё на собственном сайте компании, с о б с т в е н н о м! Проблем не видишь?
04.06.2020 08:08
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INN
Не много за колхозный бренд, ноль своих технологий?
04.06.2020 07:45
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Xiaomi лукавит: Poco F2 Pro стоит больше обещанных 500 евро на официальном сайте