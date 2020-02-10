Xiaomi Mi 10 на официальном промо-изображении и он получит усовершенствованную систему охлаждения

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Xiaomi уже который год действует по одному сценарию и зимой или весной выпускает свой титульный флагман семейства Mi. В этом году таким очередным топовым устройством станет Xiaomi Mi 10 и его премьера назначена на 13 февраля.





За несколько дней до анонса компания решила не делать из дизайна смартфона тайну и опубликовала рендер, демонстрирующий его экстерьер. В устройстве сохранился дизайнерский язык предшественника и Xiaomi Mi Note 10: спинка новинки практически полностью повторяет уже знакомый нам по другим смартфонам облик. Из отличий от Xiaomi Mi 9 стоит лишь отметить появление четвертого датчика изображения.





Полностью избавляться от выреза в изогнутом по кромкам дисплее не стали. Только на смену «капле» пришло круглое отверстие. Сканер отпечатков пальцев вновь интегрировали в экран. В целом дизайн Xiaomi Mi 10 можно назвать спокойным и не выбивающимся из общей массы. Перед нами практически типичный флагман 2020 года с точки зрения экстерьера и аппаратной части.





Сегодня Xiaomi также посчитала необходимым сообщить о том, что флагман получит систему жидкостного охлаждения. Компания утверждает, что они тщательно продумали дизайн корпуса, который способствует эффективному рассеиванию тепла, а искусственный интеллект позволяет корректировать «тепловой дизайн». Создавали систему охлаждения с применением графена, меди и графита, а также имеется матричный датчик температуры.

Своим мнением о Xiaomi Mi 10 поделился и бывший вице-президент Meizu Ли Нань, заявивший о том, что у новинки есть две особенности, которые заставляют ждать ее с нетерпением. Прежде всего, это чип Snapdragon 865, который должен предложить впечатляющие игровые возможности.





Но отличная аппаратная платформа это не все, что нужно смартфону. Дисплей с высокой частотой обновления, эффективная система теплоотвода и прочие элементы должны работать в унисон. В противном случае, по словам Ли Нань, высокая производительность процессора будет потрачена впустую.

В качестве второй отличительной черты Xiaomi Mi 10 бывший вице-президент Meizu назвал поддержку видеозвонков на аппаратном уровне.





Вместе с тем Ли Нань предупредил, что стоить Xiaomi Mi 10 будет отнюдь не дешево. Но рост цены, по его мнению, оправдан в нынешних условиях и с учетом тех характеристик, которые предложит смартфон.





Источник: ithome.com







