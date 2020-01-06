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Xiaomi Mi 10: предполагаемая дата анонса и изображение флагмана

06.01.2020 3138 1

В прошлом году свой календарный год на рынке смартфонов Xiaomi начала с выпуска флагмана Mi 9. Причем компания не побоялась провести ивент в один день с премьерой серии Samsung Galaxy S10. В наступившем году история может повториться. Отпраздновав Китайский новый год и чуть отдохнув от него, компания может показать Xiaomi Mi 10. И если все сложится так, как предсказывают китайские инсайдеры, то премьера назначена на 11 февраля.

 

Xiaomi Mi 10: предполагаемая дата анонса и изображение флагмана


По традиции свои презентации Xiaomi проводит тогда, когда у нас утро. Тогда как Samsung проведет свой ивент, посвященный серии Galaxy S11 (Galaxy S20) в вечернее время. А это означает, что, представив Xiaomi Mi 10 на несколько часов раньше, китайцы смогут заполучить титул первого производителя флагмана с Snapdragon 865. Но кто на самом деле станет пионером, будет определять время старта продаж. 

 

Xiaomi Mi 10: предполагаемая дата анонса и изображение флагмана – фото 2


Кроме того, сегодня инсайдеры опубликовали рендер, на котором якобы изображен Xiaomi Mi 10. Если это не фейк, то в плане дизайна новинка во многом будет схожа с предшественником. Мы видим уже знакомую систему из нескольких модулей на тыльной стороне, но датчиков теперь четыре, а не три как у Xiaomi Mi 9. Но на смену капле-вырезу придет круглой формы выемка под фронталку и подбородок может стать тоньше.


По предварительной информации, Xiaomi Mi 10 построен на базе Snapdragon 865, оснащен AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч или 4800 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Основная камера может получить датчики на 64 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Правда, есть и те, кто утверждает, что в качестве главного будет использоваться сенсор на 108 Мп.


Источник: phone.cnmo.com



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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Aleksey Kazakov
Оригинальный троллинг Xiaomi с фото из заголовка)
06.01.2020 13:30
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Xiaomi Mi 10: предполагаемая дата анонса и изображение флагмана