Xiaomi Mi 10: предполагаемая дата анонса и изображение флагмана

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В прошлом году свой календарный год на рынке смартфонов Xiaomi начала с выпуска флагмана Mi 9. Причем компания не побоялась провести ивент в один день с премьерой серии Samsung Galaxy S10. В наступившем году история может повториться. Отпраздновав Китайский новый год и чуть отдохнув от него, компания может показать Xiaomi Mi 10. И если все сложится так, как предсказывают китайские инсайдеры, то премьера назначена на 11 февраля.





По традиции свои презентации Xiaomi проводит тогда, когда у нас утро. Тогда как Samsung проведет свой ивент, посвященный серии Galaxy S11 (Galaxy S20) в вечернее время. А это означает, что, представив Xiaomi Mi 10 на несколько часов раньше, китайцы смогут заполучить титул первого производителя флагмана с Snapdragon 865. Но кто на самом деле станет пионером, будет определять время старта продаж.





Кроме того, сегодня инсайдеры опубликовали рендер, на котором якобы изображен Xiaomi Mi 10. Если это не фейк, то в плане дизайна новинка во многом будет схожа с предшественником. Мы видим уже знакомую систему из нескольких модулей на тыльной стороне, но датчиков теперь четыре, а не три как у Xiaomi Mi 9. Но на смену капле-вырезу придет круглой формы выемка под фронталку и подбородок может стать тоньше.





По предварительной информации, Xiaomi Mi 10 построен на базе Snapdragon 865, оснащен AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч или 4800 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Основная камера может получить датчики на 64 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Правда, есть и те, кто утверждает, что в качестве главного будет использоваться сенсор на 108 Мп.





Источник: phone.cnmo.com







