Xiaomi Mi 10 привезут на MWC 2020. Крутая начинка и стереозвук

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Пока одни компании, напуганные коронавирусом отказываются от участия в MWC 2020, Xiaomi заявила о том, что в Барселону обязательно приедет и новинки покажет. Представлять их на выставке поручат только на 100% здоровым сотрудникам.

Xiaomi заявила о том, что позаботилась о том, чтобы сотрудники, участвующие в выставке, покинули пределы Китая за две недели до ее старта, а также были полностью здоровы. Компания пообещала неукоснительно соблюдать все условия в части проведения дезинфекции выставочных стендов и всей представленной продукции.

Уже известно, что на стендах компании можно будет познакомиться с Xiaomi Mi 10, который должен стать у вершины модельного ряда производителя. Пришло сообщение, что питать смартфон будет аккумулятор емкостью 4400 мАч.

А еще компания обещает, что новинка предложит стереозвук. За «фантастическое качество» звука будут отвечать два линейных динамика 1216, расположенные на верхней и нижней гранях корпуса. Заявлено 100% увеличение громкости и 15 уровней тонкой настройки звука.

Ходят слухи, что в этот раз компания уделила много внимания звуку и Xiaomi Mi 10 даже получил ЦАП Hi-Fi Quad 32-бит ESS Sabre ES9218P, а также есть поддержка Hi-Res Audio.

Источник: news.mydrivers.com