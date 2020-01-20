Где купить дешевле?

Xiaomi Mi 10 Pro 5G показался на «живых» фото

20.01.2020 1765 1

Внешность Xiaomi Mi 10 может не претерпеть больших изменений по сравнению с моделями актуального поколения этого производителя. На это указывают изображения, которые периодически всплывали в сети, а также «живые» фото, появившиеся сегодня в сети.

 

Xiaomi Mi 10 Pro 5G показался на «живых» фото


Сложно сказать, является эта утечка преднамеренной, а сами фотографии подлинными. В любом случае, на эти снимки с Xiaomi Mi 10 Pro 5G определенно стоит взглянуть.

 

живые фото Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Фотографии были опубликованы ресурсом Mydrivers. Ознакомившись с ними, можно прийти к выводу, что ожидание появления «дырки» под селфи-модуль, судя по всему, оправдалось. А оформление основной камеры будет напоминать модуль, предложенный в Xiaomi Mi Note 10.

 

реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Pro 5G


С месторасположением прочих элементов сюрпризов нет: кнопки регулировки громкости и питания, а также USB Type-C порта на своих привычных местах. Обращает на себя внимание лишь появление второго динамика на верхней панели и отсутствие 3,5 аудиоразъема.  


Источник указывает на то, что Xiaomi Mi 10 Pro 5G оснастили чипом Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти, двойными стереодинамиками, быстрой 65-ваттной зарядкой и основной камерой с четырьмя датчиками во главе с модулем на 108 Мп. По слухам, специалисты DxOMark уже тестируют новинку, чтобы оценить ее фотовозможности и качество звучания.


Источник: news.mydrivers.com



Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Ciel Phantomhive
Вылетый ми ноут 10
20.01.2020 13:10
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi Mi 10 Pro 5G показался на «живых» фото