Xiaomi Mi 10 Pro 5G показался на «живых» фото

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Внешность Xiaomi Mi 10 может не претерпеть больших изменений по сравнению с моделями актуального поколения этого производителя. На это указывают изображения, которые периодически всплывали в сети, а также «живые» фото, появившиеся сегодня в сети.





Сложно сказать, является эта утечка преднамеренной, а сами фотографии подлинными. В любом случае, на эти снимки с Xiaomi Mi 10 Pro 5G определенно стоит взглянуть.





Фотографии были опубликованы ресурсом Mydrivers. Ознакомившись с ними, можно прийти к выводу, что ожидание появления «дырки» под селфи-модуль, судя по всему, оправдалось. А оформление основной камеры будет напоминать модуль, предложенный в Xiaomi Mi Note 10.





С месторасположением прочих элементов сюрпризов нет: кнопки регулировки громкости и питания, а также USB Type-C порта на своих привычных местах. Обращает на себя внимание лишь появление второго динамика на верхней панели и отсутствие 3,5 аудиоразъема.





Источник указывает на то, что Xiaomi Mi 10 Pro 5G оснастили чипом Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти, двойными стереодинамиками, быстрой 65-ваттной зарядкой и основной камерой с четырьмя датчиками во главе с модулем на 108 Мп. По слухам, специалисты DxOMark уже тестируют новинку, чтобы оценить ее фотовозможности и качество звучания.





Источник: news.mydrivers.com







