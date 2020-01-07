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Xiaomi Mi 10 Pro показали на рендере. Как вам?

07.01.2020 2091 6

Xiaomi Mi 10 — один из ожидаемых китайских флагманов 2020 года. Ходят слухи, что китайская компания вновь не побоится бросить вызов самой Samsung, предcтавив свой флагман в один день с релизом Galaxy S11 (Galaxy S20) — 11 февраля. Так это или нет, узнаем позже, когда Xiaomi озвучит официальную дату премьеры нового флагмана.

 

А пока на просторах интернета появляется новая информация, касающаяся предстоящего анонса серии Xiaomi Mi 10. На днях техно-шпион и дизайнер Бен Гескин показал рендер базовой версии линейки, а теперь он предлагает взглянуть на то, каким может быть Xiaomi Mi 10 Pro, воссоздав рендер на основе последних слухов.

 

Xiaomi Mi 10 Pro показали на рендере. Как вам? – фото 1

 

Уже известно, что новинки должны отличаться друг от друга мощностью быстрой зарядки, емкостью аккумулятора и набором датчиков в основной камере. Новое изображение Pro-версии также дает понимание, что смартфоны будут отличаться еще количеством модулей на передней панели и исполнением дисплея.

 

Так, Xiaomi Mi 10 Pro должен предложить сдвоенную фронталку и своим фасадом он очень напоминает прошлогодний Samsung Galaxy S10+ с его изогнутой матрицей и овальным вырезом под селфи-камеру. Уже привычно сканер отпечатков пальцев отправят на экран.  

 

По тем сведениям, что появлялись в сети, Xiaomi Mi 10 Pro должен обладать 6,5-дюймовой OLED‑панелью с частотой обновления 90 Гц, чипом Snapdragon 865, быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт, беспроводной 40-ваттной зарядкой, батарейкой на 4500 мАч и четверной основной камерой: 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

 

Источники: twitter, mydriversgizchina

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
Manuchehri Ismatzoda
не может быть
07.01.2020 18:56
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Евгений Пустовой
однозначно фейк. такое г... хаоми не зделают
07.01.2020 18:02
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vladimir michailov
Фу фу фу
07.01.2020 17:55
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Ciel Phantomhive
Говорили же что в про версии будет 120гц
07.01.2020 17:31
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Vasyl Sereduk
фейк!!!
07.01.2020 16:50
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ДИМИТРО GAME
Vasyl Sereduk, согласен, на канале TechDroider есть более правдоподобные рендеры этого
устройства
07.01.2020 17:35
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Xiaomi Mi 10 Pro показали на рендере. Как вам?