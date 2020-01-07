Xiaomi Mi 10 Pro показали на рендере. Как вам?

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Xiaomi Mi 10 — один из ожидаемых китайских флагманов 2020 года. Ходят слухи, что китайская компания вновь не побоится бросить вызов самой Samsung, предcтавив свой флагман в один день с релизом Galaxy S11 (Galaxy S20) — 11 февраля. Так это или нет, узнаем позже, когда Xiaomi озвучит официальную дату премьеры нового флагмана.

А пока на просторах интернета появляется новая информация, касающаяся предстоящего анонса серии Xiaomi Mi 10. На днях техно-шпион и дизайнер Бен Гескин показал рендер базовой версии линейки, а теперь он предлагает взглянуть на то, каким может быть Xiaomi Mi 10 Pro, воссоздав рендер на основе последних слухов.

Уже известно, что новинки должны отличаться друг от друга мощностью быстрой зарядки, емкостью аккумулятора и набором датчиков в основной камере. Новое изображение Pro-версии также дает понимание, что смартфоны будут отличаться еще количеством модулей на передней панели и исполнением дисплея.

Так, Xiaomi Mi 10 Pro должен предложить сдвоенную фронталку и своим фасадом он очень напоминает прошлогодний Samsung Galaxy S10+ с его изогнутой матрицей и овальным вырезом под селфи-камеру. Уже привычно сканер отпечатков пальцев отправят на экран.

По тем сведениям, что появлялись в сети, Xiaomi Mi 10 Pro должен обладать 6,5-дюймовой OLED‑панелью с частотой обновления 90 Гц, чипом Snapdragon 865, быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт, беспроводной 40-ваттной зарядкой, батарейкой на 4500 мАч и четверной основной камерой: 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

Источники: twitter, mydrivers, gizchina