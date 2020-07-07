Xiaomi Mi 10 Pro прокачают. Готовят уберфлагман линейки

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Еще в феврале состоялась премьера титульных флагманов компании Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. У обоих смартфонов идентичный дизайн и начинка, за исключением объема памяти и основной камеры. На свои устройства компания установила суровые ценники, чем вызвала немало критики в свой адрес. Обещает быть еще более дорогой и новая модель в рамках серии Xiaomi Mi 10.

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В сети появилась информация, что компания готовит к выходу смартфон с кодовым именем Xiaomi Mi 10 Super Cup или Xiaomi Mi 10 Venti. В разных источниках этот смартфон проходит под разными названиями. Дебют новинки обещают в августе и это будет самая заряженная модель линейки.

Смартфону приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865/865+, наэкранный сканер отпечатков пальцев и фирменную оболочку MIUI 12. Не исключен вариант, что оперативной памяти предложат 16 Гб. А вот камера, скорее всего, здесь будет от Xiaomi Mi 10 Pro. Тем более, что в сети уже мелькали слухи, что в портфолио компании еще появятся модели с 108 Мп датчиками изображения.

Поговаривают, что ценник на Xiaomi Mi 10 Super Cup или Xiaomi Mi 10 Venti будет не ниже $710. И это может быть стоимость базовой версии в Китае, тогда как топовая модификация должна стоить существенно дороже.

Источник: mydrivers

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