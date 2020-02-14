Xiaomi Mi 10: разобрали первую партию, открыли исходный код ядра и снова объяснение, почему флагман такой дорогой

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Новые флагманы Xiaomi стали еще мощнее, быстрее и лучше. Устремились ввысь и ценники, и они показатель того, что компания стремится в премиум. В случае с Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro она решительно избавляется от имиджа производителя доступных устройств. Именно ценообразование на новинки стало одной из животрепещущих тем, которая будоражит умы пользователей и стала причиной ярых споров.





В этой ситуации компании ничего не остается другого, как продолжать вести разъяснительную работу среди фанатов, объясняя, что новинки оправдывают каждый юань. Вчера Лэй Цзюнь пытался убедить, что ценники на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro объективны, а теперь за «просвещение» взялся вице-президент компании и глава Redmi Лю Вейбинг.





Среди факторов, которые привели к росту ценников, он назвал установку чипа Snapdragon 865, изогнутых OLED-панелей с частотой обновления 90 Гц и круглым отверстием под фронталку. Новая SoC от Qualcomm обошлась в $70, а стоимость дисплея вдвое выше, чем экраны серии Xiaomi Mi 9.





Свою лепту в рост ценника внесла и память стандарта LPDDR5, усовершенствованная система охлаждения, 108 Мп датчик, технология быстрой зарядки и установка более емкой батарейки.









Пришло сообщение, что для того, чтобы добавить преимуществ Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, компания открыла исходники ядер флагманов. Это позволит энтузиастам и разработчикам создавать кастомы для этих моделей.





Сегодня стартовали продажи Xiaomi Mi 10, и у компании появился повод для гордости. Она сообщила, что первая партия устройств была сметена с прилавков онлайн-магазина всего за 1 минуту и общий объем продаж составил $28,6 млн. Сколько единиц флагмана было реализовано не сообщается.





Источник: androidauthority.com







