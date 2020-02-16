Xiaomi Mi 10 SE не выйдет. Лавочка закрыта: компактные субфлагманы никому не нужны?

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Отпраздновав Китайский новый год, и несмотря на бушующий коронавирус в Китае, Xiaomi все же показала свои флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro в Китае. И это смартфоны больше про маркетинг и есть ощущение, что стояла цель засунуть всего и по максимуму. Компании захотелось показать, что «смотрите, мы тоже так умеем» и совершенно незачем платить больше за Galaxy S20.

На фоне такой погони за максимальными характеристиками компания не показала упрощенный и уменьшенный вариант — Xiaomi Mi 10 SE. И такая модель не выйдет и в будущем. Глава отдела компании по программным продуктам Чжан Гоцюань на своей странице в сети Weibo сообщил о том, что в этом году SE-версии не будет.

Похоже, что решение не выпускать Xiaomi Mi 10 SE компания приняла достаточно давно. Еще в прошлом году директор по продуктам Xiaomi Ванг Тен Томас заявлял о том, что наблюдается падение спроса на компактные субфлагманские устройства. Затраты на их разработку не покрываются доходами от их реализации. Все указывает на то, что Xiaomi Mi 9 SE стал последним компактным субфлагманом в модельном ряду компании.

Возможно, дело не только в падении спроса. Во главу угла поставлен расчет. Ценники на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выросли почти на треть по сравнению с предшественниками. И это существенный скачок для Xiaomi, которая ранее предпочитала жестко демпинговать ценами.

Есть ощущение, что далеко не все поклонники компании готовы платить больше за ее смартфоны, пусть даже по своим характеристикам они не сильно уступают прочим конкурентам. В этой ситуации субфлагман Xiaomi Mi 10 SE мог пользоваться куда большим спросом, подрывая продажи старших собратьев.

Источник: ithome

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