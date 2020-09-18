Xiaomi Mi 10T Lite претендент на Snapdragon 775 и ценник в 300 евро

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Xiaomi Mi 10T Lite может обладать 108 Мп камерой и оценят его в 300 евро

В последнее время Xiaomi четко придерживается стратегии, что «если дешево — то это к Redmi, а мы теперь занимаемся созданием премиальных решений с невероятными новациями». Но будут в модельном ряду компании и варианты попроще. Олицетворением нынешней «бюджетности» может стать линейка Xiaomi Mi 10T. Правда, если последние слухи о цене достоверны, то в случае с Xiaomi Mi 10T Pro сэкономить особо не получится, будет полноценный флагман.

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Возможно, топом за свои деньги станет Xiaomi Mi 10T Lite, который должен быть самой младшей моделью новой серии. До недавнего времени об этом смартфоне не было ничего известно. Разве что можно было предположить, что он получит новый чип из 700 серии Snapdragon (предположительно, Snapdragon 775) и ценник на него будет стартовать с отметки 299 евро. В начале сентября именно выходом такого 5G-устройства интриговала сама Xiaomi и говорила о том, что он станет частью линейки Xiaomi Mi 10.

А буквально на днях на сайте одного из сертификационных ведомств Китая была обнаружена модель с кодовым именем Gauguin. Предполагается, что за этой аббревиатурой и прячется будущий Xiaomi Mi 10T Lite. Выудить какую-либо полезную информацию о новинке на просторах регуляторного ведомства не удалось. Но инсайдеры говорят о том, что это младшая модель серии Xiomi Mi 10T и она удостоится камеры на 108 Мп. В качестве вероятного времени выхода новинки называют октябрь нынешнего года.

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Источники: notebookcheck, xiaomiadictos