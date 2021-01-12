Xiaomi Mi 11 Lite дебютирует одновременно с Xiaomi Mi 11 на глобальном рынке

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Прогноз по времени дебюта Xiaomi Mi 11 Lite

В конце прошлого года состоялся анонс флагмана Xiaomi Mi 11 и теперь компания готовится вывести его на глобальный рынок. Обещают и другие новинки, которых всего может быть девять, включая и Xiaomi Mi 11 Lite. И ресурс Gizmochina на правах эксклюзивности сообщил о том, что анонс лайт-версии совпадет по времени с глобальным релизом Xiaomi Mi 11.

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Увы, ясности по части точной даты премьеры нет. Лишь обещано, что в один день с глобальной премьерой Xiaomi Mi 11 представят и его упрощенную версию. По тем сведениям, которые ранее мелькали в сети, Xiaomi Mi 11 Lite будет базироваться на аппаратной платформе Snapdragon 732G, предложит 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64/128 Гб.

Питать аппарат должна батарейка емкостью 4150 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, в его оснащение войдет дисплей с частотой обновления 120 Гц и основная камера с тремя датчиками 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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Сейчас же компания активно торгует Xiaomi Mi 11 в Китае, и первая партия флагманов в количестве 350 тысяч единиц была раскуплена всего за 5 минут. Хотя без ложки дегтя не обошлось и ряд пользователей негативно отзываются по части работы системы охлаждения и отмечают склонность флагмана к перегреву.

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Источник: gizmochina